“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一にふくれっ面「うるさいな、もう！」 引退会見でも軽快トーク
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを獲得し、「りくりゅう」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来（24）と木原龍一（33）が28日、都内で引退会見を行った。三浦が、木原にふくれっ面を見せる場面があった。
【写真】涙も…ハンカチで顔を拭う木原龍一
競技生活に一区切りをつけた2人は、リラックスして過ごしている様子。「体づくりはしないといけない」と繰り返す三浦に対し、木原はニヤニヤが止まらず、マイクを通さずに茶々を入れる場面も。筋トレを満足にはしていないことをツッコまれたようで、三浦は「うるさいな、もう！」とふくれっ面。「筋トレします」と宣言した。
一方、木原も「確かに体重は増えてきた」と苦笑い。「（引退会見のために）初めてちゃんとしたスーツをつくったので、これが太って着られなくなったらどうしようというプレッシャーはあります」と話し、笑いを誘った。
三浦＆木原ペアは17日にそれぞれのSNSを更新。連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告し、「チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝の思いを伝えていた。
【写真】涙も…ハンカチで顔を拭う木原龍一
競技生活に一区切りをつけた2人は、リラックスして過ごしている様子。「体づくりはしないといけない」と繰り返す三浦に対し、木原はニヤニヤが止まらず、マイクを通さずに茶々を入れる場面も。筋トレを満足にはしていないことをツッコまれたようで、三浦は「うるさいな、もう！」とふくれっ面。「筋トレします」と宣言した。
三浦＆木原ペアは17日にそれぞれのSNSを更新。連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告し、「チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝の思いを伝えていた。