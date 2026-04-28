元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に28日、出演。北海道旭川市の旭山動物園の男性職員が任意の事情聴取で「妻の遺体を園内の焼却炉に遺棄した」との供述をしている件で、持論を展開した。動物園を運営する旭川市では、警察の捜査に全面的に協力するとして、夏季の営業開始を4月29日から5月1日に延期すると発表していた。

武田は、「職員の供述通りだとすると、本当に残酷な事件だと思いますし、胸が苦しくなるような事件ですよね。見るのも聞くのも嫌だという方がいると思いますし、私もその1人です」と語り始めた。同時に報道に携わる立場として、「ただ、人間ってこういうことまでするのかというのを伝えるのも報道の役目も1つでもあります」とした。

一方、「全員がこのニュースに向き合う必要もありませんし、目を背けるのもいいですし、語らなくてもいいと思います。この事件、捜査に時間がかかると思いますので考察を巡らせるのではなくて、経緯を静かに見守りたいなと思います」と視聴者に呼びかけていた。