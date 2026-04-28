玄関に置かれたドッグカートをよく見ると……？その中には、飼い主さんのお迎えを待つ、フレンチブルドッグのプー太郎くんの姿が。そんなプー太郎くんの健気で可愛らしい姿を撮影した動画がInstagramで話題になりました。



【写真】視線を感じて振り返ると……！

お出かけから帰宅した飼い主さんとプー太郎くん。飼い主さんが片付けをしている間、悪さをしないように、プー太郎くんはドッグカートで待機していたそうです。しかし、あまりにも静かに待つプー太郎くんに、飼い主さんはしばらくプー太郎くんのことを忘れて、片付けに夢中になってしまいます……。



すると、なにかの視線を感じたという飼い主さん。玄関の方を振り向くと、カートの隙間から、じーっと飼い主さんを見つめるプー太郎くんの姿が……！目をうるうるとさせ、カートにもたれた口が上がり、まさにすねているような表情のプー太郎くん。静かに飼い主さんを待つ、哀愁漂う愛らしいプー太郎くんでした。



動画を撮影していたプー太郎くんの飼い主さん（＠frenchbulldog0613）に話を聞きました。



ーー動画を撮影していたときのお気持ちは？



「ただただ大人しくお迎えを待っている姿が、『健気で偉い子だなぁ…』と感心しました」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「たくさんのコメントをいただきました。『可愛い』や『賢い』というコメントが大半を占めましたが、うちの子も同じなどのコメントもいただき、ちょっとホッコリとした気持ちになりました」



ーー普段のプー太郎くんは、どのような性格ですか？



「外面良し男くん。お外ではおっとりとしていますが、家のなかでのみガキ大将です」



ドッグカートの隙間から見える、プー太郎くんの可愛らしい表情に多くのコメントが寄せられました。



「可哀想なシーンなのに……かわいい」

「大人しく待ってるなんて、愛おしすぎます♡」

「これぞ、無言の圧ww」

「目がうるうるしてる〜ちゃんと待ってて偉いね♡」

「うちもあるあるですww」



Instagram（＠frenchbulldog0613）では、ドッグモデルをこなすプー太郎くんの頼もしい姿や、飼い主さんに見せる愛らしい姿など、プー太郎くんの楽しい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）