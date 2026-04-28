2026年4月28日の『徹子の部屋』に高畑淳子さんが登場。70歳を過ぎてからの体力、気力の衰えについてや、俳優人生で一番の恩人だという西田敏行さんについて語ります。今回は高畑さんが終活について語った『婦人公論』2021年5月25日号の記事を再配信します。*****『婦人公論』2021年5月25日号の表紙は女優の高畑淳子さん。出演する映画を通じ、こじれた家族関係を修復することも終活のひとつなのだなと痛感したと話します。自身の終活は――。（構成＝丸山あかね）

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ノーメイクで台所に立ち続ける毎日

今回の写真撮影の秘めたるテーマは「草笛光子さんになりきる」でした。さてさて女優の顔になっていたでしょうか？（笑）

なにしろ新型コロナウイルスによる自粛生活中は、ノーメイクで台所に立ち続ける毎日でしたから……。ただしその間も、日常生活の小さな感動を覚えておこうと心に決めていました。そうやって感情の引き出しを増やすことは、芝居をするためには大切だという気がするのです。

もうすぐ公開される映画『お終活』で、定年を迎えた亭主関白な夫にストレスを募らせている主婦・大原千賀子役を演じています。千賀子が手料理を家族の食卓に並べるシーンがあるのですが、試写を観て思わず嬉しくなりました。リアルだわ、いつもの私のまんまじゃない！ って。

それにしても、橋爪功さん演じるところの夫が本当に可愛くないのです。あれは役作りの一環だったと思いたいけれど、休憩時間も私に「あっちへ行ってろ」みたいなことをおっしゃるので、「なによ、むかつく〜」と、千賀子の心境そのものに。（笑）



『婦人公論』5月25日号の表紙に登場した高畑淳子さん

「お母さんが死んだら見るノート」を作成済

熟年離婚寸前だった大原夫妻は、「終活問題」に向き合うことによって思わぬ展開を迎えます。私自身は、2人の子を抱えるシングルマザーですから、30代ですでに相続などの事務的なことを記した「お母さんが死んだら見るノート」を作成し、ことあるごとに更新してきました。

でも最終的な身の振り方については保留状態。できる限り自宅で過ごしたいですし、娘は最後まで自分が面倒を見ると言ってくれていますが、迷惑はかけたくない。というのも、91 歳になる母は6年前に老人ホームに入所して快適に過ごしてはいるのですが、自分で食事の支度をしなくなった途端に認知症が進んでしまい……。私自身の最後は自宅か施設か、悩ましい問題です。

千賀子役を通じて、こじれた家族関係を修復することも終活のひとつなのだなと痛感しました。わが家にしても摩擦はあります。親子げんかをした時は、台所に飾っている家族写真が心の支え。

子どもたちが幼い頃に旅先で撮った、笑顔あふれる写真を眺めながら「こんなに楽しい時間があったのだから大丈夫。きっとわかり合える」って自分に言い聞かせるのです。たとえどんなにこんがらがってしまっても、共有している幸せな記憶、そしてきっかけさえあれば解きほぐせるのではないでしょうか。

シングルの身としては、夫婦で歳を重ね、ワインを飲みながら語り合うなんて素敵だわぁ、と夢見ることもあります。でも、お気に入りのソファーを誰かに譲る気はないし……、やっぱり一人が楽ですね。（笑）