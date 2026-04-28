＜自転車への青切符＞車道通行はわかっている。でもルールを守れば自動車まで危険になりそうで怖い
移動を快適にしてくれる心強い味方、自転車。2026年4月から自転車に交通反則通告制度が適用され、利用方法に戸惑う場面も増えているようです。今回はそのような自転車に関する道路交通法に悩まされるママからのお悩みです。
『自転車で車道走るの、怖くない？ 車のほうも怖いだろうし……』
自転車は、軽車両と位置付けられており、自動車と同じ車両の一種です。そのため歩道と車道の区別のあるところは、車道通行が原則となっています。一方、車道を通行すると事故の危険があるときなど、状況によっては歩道を通行することができます。もしかしたら投稿者さんは自転車で車道を走行していたら怖い目に遭った……なんて経験があったのかもしれませんね。自転車ライフがマストなママたちからは、どのような声が寄せられるのでしょう。
『怖いよ。交通量が多かったり狭い道路だったりだと自転車を運転している自分も怖い。きちんとよけてくれる車ばかりではないし、車も同じ気持ちだと思う。自転車の車道走行を規則で決めたせいで、むしろ交通事故が増えるのではないかと心配している』
『怖いし、車を信用していない。うちの近所は高齢者が車の運転をしているケースが多いし』
投稿者さんの投げかけたお悩みに、ママたちからは続々と共感の声が寄せられました。なかには地域によっては、車道で自転車走行をするスペースが狭すぎて怖いという声まで寄せられるほど。車道の左側端を走る原動機付自転車などの二輪車でも、自動車との接触事故が絶えないわけですから、これまで以上に安全を意識した運転が大切になってきそうです。
怖くて自転車に乗ることを断念した声も
『怖いから自転車にはもう乗らない』
『ルールがややこしすぎて子どもにも自転車に乗ってほしくない。車の横を通るなんて怖すぎるし心配でたまらない』
以前から自転車は車道走行が原則ではあったのですが、今まで以上に事故のリスクが高まると感じる人もいそうです。そのように考えてしまうと、もういっそ“自転車に乗らない”選択をするほうがいいのではとまで考えてしまいますよね。大人ならまだしも、わが子に万が一のことがあったら……なんて考えると背筋がゾッとしそう。とはいえ、住んでいるエリアや環境によっては、大人から子どもまで“自転車はマスト”な場所もあるでしょうし、悩ましい問題です。
むしろ怖いのは自動車の方？
『自動車側も怖いよ。自転車を抜かせない状況だと渋滞するし、後ろからは煽られる。ルールに従ってゆっくり慎重に抜かしても信号待ちで前に出てくると「うわ〜」って思っちゃう』
怖いのは自転車側だけではない。自動車を運転する側からの声も続々と寄せられました。自転車側も自動車側も戸惑いを感じていることがわかります。もちろんルールを設けることは大切ですが、「怖い」と思うのも当然でしょう。自動車側にも自転車側にもそれぞれ言い分があるでしょうし、どちらにもいい運転手も悪い運転手もいる。ケースによって対応が変わると「これで合ってるのかな？」と迷う場面も出てきそうです。
『私は自動車側の意見だけど、めっちゃ怖い。ロードバイクも道によっては怖いけど、高齢者のよろよろ自転車が車道を走るのにはムリがあるよね。あと、小さい子どもを乗せている人も命がけだよなあって思う。道路の整備を先にやらないとダメだよね。』
歩道通行可の標識や標示がある歩道や、13歳未満の児童および幼児、そして70歳以上の高齢者は自転車でも歩道の通行が可能です。また歩行者が最優先というルールの下、道路工事をしていたり交通量が多かったりといった、“やむを得ない”と認められるときは、自転車も歩道走行が一時的に可能となります。
とはいえ、このルール自体がまだそこまで認知されていないような……？ 年齢なんて聞かないとわかりませんしね。そういう意味でも、ママの声にあるような“道路の整備を先に”という意見ももっともな気がします。やはり、悩ましい問題です。
参考：警察庁｜交通ルール 自転車安全利用五則
これまで以上に安全策を。自転車に乗るときの工夫
『乗るときに自転車も走っていい標識がある歩道を選んで走る』
『ムリせず交通量の少ない道にルートを変えたほうがいいよ。遠回りでも事故るより絶対マシ』
『車を気にして減速したり止まったりとオドオドするくらいなら、一本路地に入ったほうがいいね』
ママたちから寄せられた自転車走行の工夫。事故の危険性を考えると、交通量の少ないルートを選択するのは賢いかもしれませんね。また、あえて住宅街の裏道などを抜けることでも、危険回避をおこなっているのだそう。公道であればしっかり自転車走行のルールを守る必要がありますが、少なくとも車の多い車道の端を走行するよりは安心できるでしょうか。
事故を防ぐためのアップデートを！
自転車・自動車・歩行者。全方向から安全に配慮されたルールではありますが、現時点では戸惑う声も多いよう。ルールを守りたい気持ちは、基本的にあるのです。
『本当、ルールが曖昧で困るよね』
令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があったそうです。今回、自転車の制度が新しくなったのは、自転車の交通事故の抑止を図るためのもの。とはいえ、これまでの感覚のままだと迷う場面もありそうですから、自動車も自転車も、お互いに意識をアップデートしていくことが大切なのかもしれません。みなさん、道交法を守ってどうかご安全に！
参考：警察庁-自転車ポータルサイト｜自転車の新しい制度