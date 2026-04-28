上田桃子が母親&長男と韓国へ 楽しい3人旅に「大変だったけどいい思い出が出来たわ〜」
上田桃子が自身のインスタグラムを更新。昨年10月に誕生した長男と母親の3人で韓国旅行を楽しんだことを投稿した。
【写真】「ベビ君よ、お付き合いさんきゅ」長男は常に抱っこorベビーカー（全10枚）
最初に「スビンのpilatesへ今回も2回行けたし」と交流のあるフィットネスコーチの元へ通ったことを明かした。続けて「現代百貨店のベビ服フロアは最高だったし 安定のクァベギやら魔女キンパやらとにかく食べたいものぶっ込みました」と、ショッピングも韓国料理も満喫した様子。ちなみに「クァベギ」とはツイストドーナツ、「魔女キンパ」とは韓国の芸能人も訪れるという人気の韓国風海苔巻き専門店だ。投稿ではベビーカーに乗った我が子を楽しそうにあやす上田の姿や、3人で韓国料理を楽しむ姿、スタジオでピラティスに励む姿などの写真を公開した。そして最後に「ベビ君よ、お付き合いさんきゅ」と息子に優しく語り掛けていた。この投稿を見たイ・ボミ（韓国）は「あいたかったです… かんこくにいらっしゃるときは ぜひ れんらくくださいね」とコメント。上田は「つぎはボミツアーよろしく」と返していた。笠りつ子の「足のムチムチがたまらん あーー触りたい」には「母親の血ひいて太い太い笑」、宮里美香の「ベビ君とお母さんと韓国最高ですね〜」には「大変だったけどいい思い出が出来たわ〜」と返信。そして多くのファンからも「いい写真だわぁ〜」「親子三世代で旅行、楽しそうー」「お母さんもベビも桃子さんも元気モリモリそうでなによりだー」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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