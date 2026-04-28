2028年「全英OP」はロイヤルリザム＆セントアンズで開催 16年ぶり12度目、今年の全英女子の舞台
R＆Aは27日、2028年に開催する「全英オープン」の会場がロイヤルリザム＆セントアンズGC（イングランド）になることを発表した。会期は、同年に行われるロス五輪を考慮し8月3〜6日になる。
【写真】いや〜若い！ 2012年にクラレットジャグを掲げるアーニー・エルス
同コースが舞台になるのは、アーニー・エルス（南アフリカ）が2度目のクラレットジャグを獲得した2012年以来、16年ぶり12度目。過去には、1926年の“球聖”ボビー・ジョーンズ（米国）をはじめ、74年のゲーリー・プレーヤー（南アフリカ）、79年と88年のセベ・バレステロス（スペイン）、2001年のデビッド・デュバル（米国）らが、ここで優勝を遂げている。R&Aのマーク・ダーボン最高経営責任者は、「ロイヤルリザム＆セントアンズは、世界屈指のリンクスコースとして広く知られている。歴史ある会場の一つに戻ってくることで、ゴルフ発祥の大会へのファンの大きな関心が喚起される」など、コメントした。なお同コースでは、今年7月30日〜8月2日にかけ、「AIG女子オープン」（全英女子）も開催。日本の山下美夢有が、ディフェンディングチャンピオンとしてプレーする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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