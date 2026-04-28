日テレ「月曜から夜ふかし」街頭インタビューに有名歌手登場「家建つくらいの金額」費やしている物明かす「びっくり」「さすがプロ」と話題
【モデルプレス＝2026/04/28】4月27日、日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）が放送された。街頭インタビューに登場した有名歌手に驚きの声が寄せられている。
【写真】「びっくり」夜ふかしに登場した「紅白」出場歌手
この日、同番組では「堺市民が何に使ったか分からない支出で全国1位になった問題」を調査。街頭インタビューを行う中で、スタッフは思わぬ人物に遭遇した。取材を快諾されると、スタッフは「いいんですか！？」と驚きを見せ、MCを務めるSUPER EIGHTの村上信五も「あれ！？」と反応していた。
その人物は、音楽デュオ・コブクロの黒田俊介。大阪府・堺市出身の黒田は「今日たまたま堺シュライクスっていう独立リーグのチームに『始球式来てくれ』って言われて行って、その帰りなんですよ」と語った。また「謎の支出」について聞かれると「スピーカーとかアンプ」と音楽機器に使っていることを告白。すると、黒田の隣にいた男性は「家建つくらいの金額。オーディオだけで」と明かしていた。
この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「すごい偶然」「オーディオにお金かけてるのさすがプロ」「驚いた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】「びっくり」夜ふかしに登場した「紅白」出場歌手
◆「月曜から夜ふかし」に有名歌手登場
この日、同番組では「堺市民が何に使ったか分からない支出で全国1位になった問題」を調査。街頭インタビューを行う中で、スタッフは思わぬ人物に遭遇した。取材を快諾されると、スタッフは「いいんですか！？」と驚きを見せ、MCを務めるSUPER EIGHTの村上信五も「あれ！？」と反応していた。
◆コブクロ黒田俊介登場に驚きの声
この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「すごい偶然」「オーディオにお金かけてるのさすがプロ」「驚いた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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