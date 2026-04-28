森香澄、恋人ができたら会わせたい人気俳優2人告白「元々YouTuberで今俳優をやっている」
【モデルプレス＝2026/04/28】フリーアナウンサーの森香澄がこのほど、新婚活リアリティーショー「時計仕掛けのマリッジ」（ABEMAにて4月28日より放送開始／よる9時〜）の取材に女優の夏菜、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄、エルフの荒川とともに出席。恋人を会わせたい友人の名前を明かした。
【写真】森香澄、仲の良い元YouTuberイケメン俳優
同作は、キャリアも美しさも妥協してこなかった”いつでも結婚できる”はず、だけど婚活ビギナーの美女3人が、タイムリミット30日間の中で、30人のハイスぺ男性の中から結婚相手を見つける新しい婚活リアリティーショー。徳本夏恵（モデル・アパレルディレクター）、西澤由夏（アナウンサー）、中野綾香（経営者）の3人が、最高年収1億円、平均年収2090万円超えの30人の男性との期間限定の婚活に挑戦する。
結婚相手に求める条件を尋ねられた森は、「情緒が安定していて、支配しない人です」と即答した。すかさず高橋が「この言葉の意味は番組を見ていただけたらわかると思います」と補足。また、結婚を考え始めたら恋人を友人に会わせたいタイプという森は、実際に恋人を会わせてみたい芸能界の友人を聞かれると「私が仲良くしてるのが俳優の井桁弘恵ちゃん」と答えた。
続けて、女優の井桁弘恵が芸能活動のほかに大学生として生活していたことに触れ、芸能界のみならず普通の感覚も持っていることを説明。さらに「でも、女性だけだと怖いから、もう1人、カルマという、元々YouTuberで今俳優をやっている男の子と仲が良いので」とYouTuberから役者へ転身したカルマの名前を挙げていた。
最近の話題については「最近、髪を染めました。結構明るくしました」「その前まではやはりアナウンサーという自分がいたので」と口に。髪を染めたことでアナウンサーの仕事が「減るかもしれない」と心配しつつも「新しい私を見せて新しい仕事が来るかもしれない」とも語るなど、期待に胸を膨らませていた。（modelpress編集部）
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◆森香澄、恋人を会わせたい芸能人の友人は？
同作は、キャリアも美しさも妥協してこなかった”いつでも結婚できる”はず、だけど婚活ビギナーの美女3人が、タイムリミット30日間の中で、30人のハイスぺ男性の中から結婚相手を見つける新しい婚活リアリティーショー。徳本夏恵（モデル・アパレルディレクター）、西澤由夏（アナウンサー）、中野綾香（経営者）の3人が、最高年収1億円、平均年収2090万円超えの30人の男性との期間限定の婚活に挑戦する。
続けて、女優の井桁弘恵が芸能活動のほかに大学生として生活していたことに触れ、芸能界のみならず普通の感覚も持っていることを説明。さらに「でも、女性だけだと怖いから、もう1人、カルマという、元々YouTuberで今俳優をやっている男の子と仲が良いので」とYouTuberから役者へ転身したカルマの名前を挙げていた。
◆森香澄「最近、髪を染めました」
最近の話題については「最近、髪を染めました。結構明るくしました」「その前まではやはりアナウンサーという自分がいたので」と口に。髪を染めたことでアナウンサーの仕事が「減るかもしれない」と心配しつつも「新しい私を見せて新しい仕事が来るかもしれない」とも語るなど、期待に胸を膨らませていた。（modelpress編集部）
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