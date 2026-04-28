ちとせよしのが“よしのうさぎ”に変身⁉ 発売中『旬撮GIRL』からセクシーキュートなバニーカットを公開♡

好評発売中『旬撮GIRL Vol.29』誌面掲載カットを公開！

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビアを凝縮した人気シリーズ最新作、『旬撮GIRL Vol.29』が現在好評発売中。SPA!の配信番組「推し撮生会議」から選ばれた精鋭6名が登場。視聴者投票によって決定したユニークなシチュエーションを、大ボリュームの誌面で展開している。

※「推し撮」とは？：週刊SPA!の人気月イチのYoutube生配信番組「推し撮生会議」で決定したシチュエーショングラビアを掲載するコーナー

ちとせよしの：雪うさぎのセクシー恩返し

・テーマ：雪国な女

・ロケ地：雪見酒

・衣装：雪うさぎ

ちとせよしの ©撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

真っ白な雪の中でニンジンを頬張る、愛らしい“よしのうさぎ”として登場！本人念願の「初雪グラビア」を敢行。極寒のロケに挑む姿だけでなく、あまりの寒さにロッジで暖を取る等身大のシーンも収録されている。

ちとせよしの ©撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

暖炉の温もりに包まれ、濡れた肌を温めるカットでは、彼女自慢のセクシーなヒップラインや美しいボディラインを惜しみなく披露。寒さから解放されて、ほっと胸をなでおろす瞬間の表情は必見だ。さらに、一夜明けるとウサギの耳が消え、一人の美女としてベッドに横たわる幻想的な展開も用意されている。読者の妄想をどこまでも膨らませる、物語性あふれるグラビアをぜひ堪能してほしい。

ちとせよしの ©撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

【プロフィール】

ちとせよしの

2000年、佐賀県生まれ。グラビア・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動中で、ソロ歌手デビューも果たしている。

【クレジット】撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！

表紙を飾るのは、今年2月にアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」のメンバーとして上京・デビューを果たし、“東海が生んだ奇跡”と絶賛される南みゆか。今回は「くノ一」というテーマのもと、妖艶な忍者コスチュームや情緒溢れる浴衣姿を披露。彼女の新たな一面が大胆に描かれている。

また、裏表紙にはバニー姿の動画がSNSで大バズりしたときちゃんが登場。旅館を舞台に、ほろ酔い加減から酩酊へと移り変わる艶やかな表情を追い、リアリティ溢れるグラビアを完成させた。

さらに誌面を彩るのは、込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈といった豪華な面々だ。人気タレントたちがそれぞれのシチュエーションで見せる、ここでしか見られない渾身の「推し撮グラビア」をぜひチェックしてほしい。

3月24日発売『旬撮GIRL Vol.29』©扶桑社

【ほか出演者プロフィール】

南みゆか

2005年、三重県生まれ。「現役アイドル最強ボディ」と称され、グラビア界を席巻中。’26年2月に新グループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」として活躍中。4月に2nd写真集「à la mode」を小学館より発売される。

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ときちゃん

2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調！

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込山榛香

1998年で千葉県生まれ。AKB48第15期生オーディションに合格して選抜メンバー入りを果たし、チームKキャプテンとして活躍した。AKB48卒業後は舞台を中心に活躍中！