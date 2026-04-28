アユートは、AZLAとLEPIC GAMINGのゲーム用アクセサリーなどについて、VTuberグループ・ホロライブ所属、雪花ラミィ、桃鈴ねねとのタイアップ配信が決定したと発表。4月30日20時頃から、雪花ラミィのYouTubeチャンネルにおいて、製品の詳細や使い心地などを検証する。

紹介予定製品は、AZLAの「FitSense」。AZLAがこれまで、多数の高品質イヤーピースの開発・製造で培ってきた技術と知見を応用して新開発した、Nintendo Switch 2用アナログスティックカバー。

AZLAの「FitSense」

さらに、LEPIC GAMINGの「PITA FULL COVER GRIP CASE」と「PITA FULL COVER GRIP CASE」も紹介。LEPIC GAMINGは、韓国レザーアクセサリーメーカー・Dignisが2026年に新たに立ち上げたブランド。Switch 2本体や、Joy-Con 2を保護するケースで、機能性を一切阻害せずにより使いやすさを向上できるという。

LEPIC GAMINGの「PITA FULL COVER GRIP CASE」と「PITA FULL COVER GRIP CASE」