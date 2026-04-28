3月21日から恵比寿の東京都写真美術館で開催中の「養老孟司と小檜山賢二の虫展」。昆虫の微細な特徴を巨大なスケールで映し出すこの展覧会のアンバサダーに就任したのは、俳優の片田陽依（ひより）さん（21）だ。片田さんは自身のYouTubeチャンネル「ひよりの虫日記」で虫の生態や魅力を発信する“虫プロデューサー”として活動している。解剖学者の養老孟司さん（88）とは初対面だが、虫を愛する者同士の会話は尽きることなく続いた。

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【写真を見る】虫を愛する者同士、意気投合する88歳学者と21歳俳優

世界の解像度が上がる写真展

アンバサダー就任の感想を尋ねられた片田さんは、目を輝かせながら語り始めた。

オオゾウムシのポーズをとる養老孟司さんと片田陽依さん（「虫展」にて）

「お話をいただく前から『虫展』にはぜひ行きたいと思っていたので、とても嬉しいです。展示の最大の特徴は、普段目にするような小さな虫たちの姿が、人間よりもはるかに大きなスケールで映し出されていること。眺めていると大きさの感覚が溶けていくようで、不思議な没入感があります。鑑賞もでき、観察もできる――。見れば、世界の解像度が少し上がる。そんな展示だと思います」

片田さんの言葉に、養老さんが深く頷く。

「見慣れているものでも、大きくして見ると全く別の顔を見せるんですよね。望遠鏡や顕微鏡という道具が古くから発明されてきたのも、人間には元来“もっと見たい”という欲求があるからでしょう」

展示された虫の写真パネルには、際立った技術的特徴がある。養老さんとともに本展を企画した「虫友だち」、慶應義塾大学名誉教授で工学博士の小檜山賢二さんが考案した「深度合成技法」だ。その凄みを片田さんが解説する。

「数ミリ、数センチの虫たちの細部すべてにピントが合っていて、模様や細かい毛まできっちり見えるんです。しかも背景に影がまったくないので、昆虫の立体感が際立って、いくら見ても飽きません」

なぜ虫に目を向ける人が少ないのか

虫の細部に宿る神秘について語り合ううちに、話題は自然と「なぜ美しいのに、虫に目を向ける人が少ないのか」というテーマへと移っていった。

「ちょっと視界に入っただけで、もう見たくないという人が多いでしょう」と養老さんが苦笑いしながら問いかける。

「昆虫の造形はとても複雑で、それでいて本当に美しいと思うのですが、そこに目を向けようとする人はあまり多くありませんよね。それはなぜなのでしょう」（片田さん）

養老さんは自身の専門である解剖学と重ねながら、ゆっくりと語り始めた。

「仕事で人体の解剖をしてきましたが、人体の内部も、人が見たがらない典型です。見たくなくても、そこにあるのだからしょうがない――といつも言っているんですが。あるものはあるものとして向き合うしかないでしょう」

片田さんがいたずらっぽく尋ねる。「先生は、人のことはお好きですか？」

養老さんは間を置かず「いいえ」と即答。笑いが広がるなか、こう続けた。

「人によりますね。好き嫌いはありますから。解剖にしても虫にしても、見たくないという人がいるのは仕方がない。食わず嫌いというやつです」

自然界に直線は存在しない

片田さんは、現代社会には虫が嫌われやすい「構造」があると指摘する。

「テレビなどのメディアが取り上げるのは“害虫”や“大量発生”といった、虫の負の側面ばかりです。コンクリートに囲まれた都会で暮らしていると、日常で目に触れる虫は魅力的なものよりも人に害をなすものがほとんど。本来そういった虫はごく一部なのに、それが虫の全てだと思い込んで嫌いになってしまう。そういう環境が出来上がっているのだと思います」

都会の人工物は直線ばかりだ、と養老さんは続ける。

「人は網膜の中で点と点を結び、線の像を描きます。頭の中に線を引くことに慣れているせいか、直線を好む習性があるようですが、実は自然界に直線は存在しません。数学者のブノワ・マンデルブロが広めた『フラクタル』という概念がありますが、自然の線は虫眼鏡で拡大するとギザギザとした複雑な幾何学模様を描いています。自然というのは本当に奥深い。その自然が生み出した昆虫の造形に目を向けると、いくらでも発見があるのです」

養老さんが特に好む虫はゾウムシ、片田さんはカメムシ。どちらも丸みを帯びたフォルムを持つのは偶然だろうか。養老さんは、片田さんが虫好きになったきっかけに興味を示す。小さい頃から生き物全般がお好きだったのか、最初から虫に惹かれていたのか。

「芸能界に入ったのも虫の魅力を広めたいからだと聞きましたが？」（養老さん）

「親によると、生まれたときからもう虫が好きだったそうです。自我が芽生える前、0歳か1歳の頃から蝶々の図鑑に興味を示していたと。成長するにつれカマキリなどさまざまな虫に夢中になって。でも中学生になったとき、ふと気づいたんです。周りはあまり虫が好きじゃないんだって……」（片田さん）

「虫を知る」ことの意味

芸能活動を通じて虫の魅力を発信し、世界的に数を急減させている昆虫たちの危機を救いたいと語る片田さん。その今後の活躍に期待したい。

最後に、養老さんに「虫を知る」ことの意味を聞いた。

「若い頃は、まず自分という存在があって、その周りに別の人がいるという感覚の中で生きていました。でも、その感覚がひっくり返る瞬間が来る。随分な年齢になった今は、むしろ世間というものを、かつてなくありありと感じています。いろんな人の存在がまずあって、その中に初めて自分がある。虫は、そういう感覚を直感的に教えてくれる存在かもしれません」（養老さん）

夏に向かうにつれ、虫たちの活動期が始まる。二人は顔を見合わせ、子どものように笑い合った。

「今年はどうでしょうね。虫の出が楽しみですね」（養老さん）

「よろしければぜひ、虫採りにご一緒したいです」（片田さん）

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「養老孟司と小檜山賢二の虫展」は東京都写真美術館で5月24日まで開催後、夏には豊田市立博物館、秋には岡山県立美術館ほかその後も全国各地を巡回予定。片田陽依さんのYouTubeチャンネル「ひよりの虫日記」では、虫探しの日常や昆虫への思いを発信中だ。

デイリー新潮編集部