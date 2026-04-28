◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが２７日（日本時間２８日）、ドジャースの本拠地・ドジャースタジアムを訪れ、米国国歌演奏した。この日のマーリンズ戦は「Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｎｉｇｈｔ」として開催されている。

試合前、報道陣の取材に応じたＹＯＳＨＩＫＩは「（山本選手が投げる）すごい日に招いていただいて、すごく感謝です。やはりこの地で日本の人たちが活躍しているのはうれしいですし、特に大谷選手、山本選手、佐々木選手はスーパースターじゃないですか。元気をもらってますね。ちょっと今日は派手な演出になる。テレビではよく見させていただくが、演奏が終わったら今日は一日ゆっくり楽しみたいなと思います」と、話していた。

２４年４月にも同球場でのナショナルズ戦の試合前に米国国歌をピアノ演奏。当時は試合前だった大谷翔平、山本由伸両投手とスリーショットで記念撮影する場面もあった。また、昨年３月に東京ドームで行われたドジャースとカブスの開幕シリーズでも日米の両国歌を演奏し、試合前には佐々木朗希投手と言葉を交わして写真撮影するなど、交流していた。

ドジャース・山本由伸投手（２７）が先発し、大谷翔平投手（３１）は２試合連発となる７号を狙う。