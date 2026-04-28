大分県内を拠点に活動する画家の北村直登さんの魅力を広く知ってもらおうと大分市の企業が支援して、いま、福岡市で作品展が開かれています。

福岡市

鮮やかな色彩と独特のタッチで動物などを描いた作品の数々。

展覧会が行われているのは福岡市の天神に2025年オープンした「ワン・フクオカ・ビルディング」です。

福岡市の再開発事業「天神ビッグバン」の目玉としてオープンしたこのビルの開業1周年記念イベントの一環で北村直登さんの作品の原画およそ50点が展示・販売されているほかポストカードなど様々な商品も並んでいます。

ビルの名前や1周年の「ワン」にかけて犬を題材にした作品も新たに描かれました。

◆訪れた人は

「色使いとか可愛くて家に飾るために何か買って帰ろうと思っている」

◆画家・大分県内を拠点に活動する画家の北村直登さんの魅力を広く知ってもらおうと大分市の企業が支援して、いま、福岡市で作品展が開かれています。

鮮やかな色彩と独特のタッチで動物などを描いた作品の数々。

展覧会が行われているのは福岡市の天神に2025年オープンした「ワン・フクオカ・ビルディング」です。

福岡市の再開発事業「天神ビッグバン」の目玉としてオープンしたこのビルの開業1周年記念イベントの一環で北村直登さんの作品の原画およそ50点が展示・販売されているほかポストカードなど様々な商品も並んでいます。

ビルの名前や1周年の「ワン」にかけて犬を題材にした作品も新たに描かれました。

◆訪れた人は

「色使いとか可愛くて家に飾るために何か買って帰ろうと思っている」

◆画家・北村直登さん

「大分で長らく活動しているが福岡出身でこういった中心地で建て込みまでして作品の展示ができるのは本当に幸せなこと」

福岡市

今回の作品展は制御盤の設計・製造を手がける大分市の企業「エーテック」が北村さんの魅力を知ってもらおうと支援していて、制御盤の写真を使った作品も展示されています。

◆エーテック 浅井臣仁社長

「腕で、技術で仕事をしていくというところに関して私なりにインスピレーションを感じている。これからも先生の作品を応援させてもらいたい」

この北村直登さんの作品展は5月10日まで開かれていて期間中は、来場者の目の前で作品を描くライブペインティングが行われる日もあるということです。

「大分で長らく活動しているが福岡出身でこういった中心地で建て込みまでして作品の展示ができるのは本当に幸せなこと」

今回の作品展は制御盤の設計・製造を手がける大分市の企業「エーテック」が北村さんの魅力を知ってもらおうと支援していて、制御盤の写真を使った作品も展示されています。

◆エーテック 浅井臣仁社長

「腕で、技術で仕事をしていくというところに関して私なりにインスピレーションを感じている。これからも先生の作品を応援させてもらいたい」

この北村直登さんの作品展は5月10日まで開かれていて期間中は、来場者の目の前で作品を描くライブペインティングが行われる日もあるということです。