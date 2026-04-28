・「10分以内で作る丼、どれ食べたい？」の結果は…

・1位 …海鮮丼 43%

・2位 豚丼 29%

・3位 シラス丼 20%

・4位 サラダ丼 5%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「10分以内で作る丼、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「10分以内で作る丼、どれ食べたい？」