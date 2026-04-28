スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「10分以内で作る丼、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「10分以内で作る丼、どれ食べたい？」

・「10分以内で作る丼、どれ食べたい？」の結果は…


・1位 …海鮮丼 43%
・2位 豚丼 29%
・3位 シラス丼 20%
・4位 サラダ丼 5%
　
※小数点以下四捨五入

37,753票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

カルボナーラ風サラダ丼


【材料】（2人分）

生ハム 10~12枚
ベビーリーフ 適量
温泉卵 2個
シーザーサラダドレッシング(市販品) 大さじ 6~8
粉チーズ 大さじ 2
粗びき黒コショウ 適量
ご飯(炊きたて) 丼 2杯分

【下準備】

1、ベビーリーフは水洗いしてザルに上げ、しっかり水気をきる。



【作り方】

1、丼にご飯をよそい、シーザーサラダドレッシングを1人分あたり大さじ1ずつかける。



2、ベビーリーフ、生ハムを順にのせたら、真ん中に温泉卵を落とし、残りのシーザーサラダドレッシングをかけ、粉チーズ、粗びき黒コショウを散らす。



(E・レシピ編集部)