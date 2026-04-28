五洋建設<1893.T>が大幅続伸、底値圏から急速に切り返す動きで目を引いている。４月８日に戻り高値を形成したものの、翌９日以降はほぼ一貫して下値を探る動きを強いられていたが、今週明けから流れが変わった。



海洋土木を得意とするゼネコン準大手だが、国土強靱化や防衛関連の国策案件で港湾整備が業績を後押しするほか、海外においても収益採算が改善している。海底インフラでも高実績を有し、洋上風力発電分野に傾注。積載能力の高い新型ケーブル敷設船（ＣＬＶ）に総額約３６５億円を投じ２０２８年の稼働を予定しているが、これは電力ケーブルだけでなく、長距離の光海底ケーブル敷設でもビジネスチャンスがある。世界的に驚異的なスピードでＡＩインフラ投資が拡大するなか、海洋領域で主役級の活躍が期待されるとの見方が見直し買いを誘導している。



出所：MINKABU PRESS