日東電工<6988.T>は大幅反落。２７日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表。売上高は１兆２８１億円（前の期比１．４％増）、営業利益は１８３６億１５００万円（同１．１％減）だった。ＩＴ機器やハイエンドスマートフォンの生産台数が想定を上回り、バッテリー固定用電気剥離テープや光学フィルムなど各種製品の需要が増加した。一方、円高による減益要因もあった。



続く２７年３月期の売上高は１兆６５０億円（前期比３．６％増）、営業利益は１９３０億円（同５．１％増）を見込んだ。配当予想は６４円（前期６０円）とした。２期ぶりに営業最高益を更新する見通しを示したものの、目先は材料出尽くしとの見方から利益確定売りが優勢となっているようだ。



出所：MINKABU PRESS