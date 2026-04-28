開催：2026.4.28

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 0 - 5 [Rソックス]

MLBの試合が28日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとRソックスが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。

4回表、6番 マルセロ・マイヤー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 TOR 0-1 BOS

5回表、3番 ロマン・アンソニー 5球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでRソックス得点 TOR 0-2 BOS、4番 ウィルヤー・アブレイユ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 TOR 0-3 BOS

6回表、9番 ケーレブ・ダービン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 TOR 0-4 BOS

8回表、8番 カルロス・ナルバエス 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでRソックス得点 TOR 0-5 BOS

試合は0対5でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのランヘル・スアレスで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はブルージェイズのディラン・シースで、ここまで1勝1敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.222となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-28 10:42:11 更新