28日11時現在の日経平均株価は前日比319.33円（-0.53％）安の6万218.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1181、値下がりは345、変わらずは40と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は339.51円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が207.57円、東エレク <8035>が129.73円、日東電 <6988>が40.56円、ファナック <6954>が33.86円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を40.23円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が40.03円、キオクシア <285A>が32.38円、ＫＤＤＩ <9433>が21.92円、豊田通商 <8015>が16.59円と続く。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、建設、鉱業、銀行と続く。値下がり上位には情報・通信、電気機器、空運が並んでいる。



※11時0分5秒時点



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