宇宙の魅力をやさしい言葉で伝え、「星空の案内人」として知られる天文学者、渡部潤一さん（６５）は「宇宙の９５％はわかっていない。でも、わからないから面白いんです」と語る。

どういうことか。京都産業大学神山（こうやま）宇宙科学研究所の所長になったばかりの渡部さんに聞いた。

星空浴なら、見上げればどこでもできる

数ある星の神話でも七夕伝説はことに有名だ。日本では織り姫（こと座のベガ）と彦（ひこ）星（わし座のアルタイル）が会えるのは年に１度、七夕の夜だけ――。この宇宙の遠距離恋愛物語は「星空の案内人」の手にかかるとこうなる。

二つの星の距離は１５光年。光速で移動しても１５年、新幹線だと５０００万年かかり、年に１度会うことなんてとてもできない。一方で、寿命が数億年以上の星にとって１年はわずかな時間、１００歳まで生きる人間にたとえたら、織り姫と彦星はしじゅう会っていることになり、超ラブラブだともいうのだ。

渡部さんは今春、３８年１１か月勤めた国立天文台を退職し、新天地に向かった。「新たな門出を祝う会」が４月４日、都内で開かれた。

――ニュートリノ研究の第一人者でノーベル物理学賞を受けた梶田隆章さんが乾杯の音頭をとった会は、科学者だけでなく、宙（そら）ガールとして知られる篠原ともえさん、芥川賞・直木賞作家から編集者まで多彩な顔ぶれでした。

渡部 僕は人と人をつなぐのが大好きだし、いろんな人と話すのが好きだから、２００人以上の集まりとなりました。いかに多くの人に支えられてきたのか実感し、感謝の気持ちでいっぱいです。

――占星術研究家の鏡リュウジさんとも会いました。

渡部 基礎科学に携わる人には占星術をシャットアウトする人もいますが、僕は文系的センスも好きで、彼とは対談もしています。

――著書『面白いほど宇宙がわかる１５の言の葉』の帯文では〈天文学は天の文学〉と書いていましたね。

渡部 天文に関心のある、多くの人の見方、感じ方を知るのは楽しいです。

「星空浴」っていう言葉、僕の造語ですが、海水浴や森林浴は、海や森に行かないとできないけれど、星空浴は、夜空を見上げさえすればどこでもできる。それはふれあいの場になるし、心もリフレッシュする。そして、誰にでも同じ星空が見えるので、アマチュアでも思わぬ発見ができる。それが天文の世界です。

ジャコビニ流星群 ４時間粘っても…

――福島で育った小さな頃から興味があったのですか。

渡部 当時の理科少年って、星見るか、石集めるか、ラジオ作るかぐらいしかなくて。まずは一通りやってから足場を固めていく。

僕の場合、１９６９年のアポロ１１号による人類初の月面着陸の時はまだ小３で、明け方だったか、親に起こされ、「テレビを見ろ」って言われたけれど、眠くてすぐに部屋に帰っちゃった（笑）。

その後、７１年に火星大接近が話題になり、友達が天体望遠鏡を買ったことで関心が高まり、小学６年生の時のジャコビニ流星群騒ぎで本格的な天文少年になりました。

――ユーミンの名曲に「ジャコビニ彗星（すいせい）の日」がありますね。

渡部 ７２年１０月８日の夜から９日にかけて、流れ星が雨霰（あられ）のように降ると予測され、新聞雑誌は書き立て、望遠鏡メーカーの宣伝もすごかったけれど、結局見えなかったんです。僕は、担任の許可を得て、校庭に同級生らとゴザを敷き、夜１０時から４時間ほど粘りましたが、一つも出現しなかった。

偉い先生が外した予測…ならば自分で

――なーんだ……と落胆しなかった？

渡部 もちろん、がっかりはしましたよ。当時の新聞の見出しは〈「宇宙ショー」 肩すかし〉（毎日）、〈“ジャコビニ”不発、罪な一夜〉（読売）と散々でした。

でも、僕はこう考えた。偉い先生の予測が外れたということは、逆に偉い先生が出ないという日に、たくさん流星が流れることがあるのではないか。

――逆転の発想ですね。

渡部 流れ星が多いか少ないかは小学生でも肉眼でわかる。夜な夜な、流れ星を観測しました。残念ながら予測されていない流星群には巡りあえなかったけれど、いつか学者になって流星群の謎を解明しようと思いました。

――まさに天職、天の職についたわけですね。

渡部 日本の南極観測船「宗谷」の隊員が１９５６年に遭遇し、「ほうおう座流星群」と命名されたのにその後は現れず、幻の流星群と言われていたものが、私たちの研究で２０１４年に出現の可能性があることを突き止めたのは、その一つです。

予想時刻に、すでに９０歳を超えていた元隊員とスペイン領のラパルマ島まで行き、いっしょに流星群の出現を見た時はとても感動しました。

国立天文台での最終講義は「研究はドラマだ」。流星群との再会はまさにドラマのようで、この様子はＮＨＫで「復活！ 幻の巨大流星群」という番組になりました。

――コスパ、タイパ重視の人からしたら、すぐに正解の出ない謎に取り組む天文学者は、未知の天体のように謎の存在かもしれない（笑）。

渡部 いやいや。わかんないことをなんでだろうって突き詰めていく面白さは、何ものにもかえがたい。

「もうすぐ」は１０万年、１００万年先

――しかし、その謎は並大抵ではない。一度は人類が歩いた月を再訪するのも大変。先頃、人類史上最も遠い月の裏側まで到達した宇宙船「オリオン」の活動をみて、そう感じました。

渡部 何が起きるか、わからないことが多く、手順を踏まないと危なくてしょうがないのが宇宙です。

そもそも宇宙について人類がわかっているのは５％。残りは正体不明のダークマターが約２５％、ダークエネルギーが約７０％です。ですから、ＡＩ（人工知能）に宇宙の謎について聞いても、それはネット上にあるいろんな説をピックアップしただけなので、まったく信用できない。

――わかることより、わからないことが圧倒的に多い天文の世界は、日常の世界とはかなり違うんですね。

渡部 そもそも、われわれ天文学者の間で普通に交わされる会話の時間軸も、日常とはまったく違います。例えば、オリオン座１等星のベテルギウスがもうすぐ超新星爆発するって言うときの「もうすぐ」は１０万年、１００万年のスケールなんです。

――！？

渡部 空間も同じですよ。アンドロメダ銀河は、渦巻き銀河としてはお隣さん、すぐそこにあると僕たちは言いますが、それは２５０万光年、つまり光で２５０万年かかる場所を「すぐそこ」という。

今わからなくても、いずれ誰かが

――その悠久さに比べて、人の一生はなんと短いか。

渡部 宇宙は誕生から１３８億年。そのわずか一瞬しか生きられない人間に宇宙を完全に認識できるはずがない。そう思うとむなしくなる人もいるかもしれませんが、天文学者には、謎が解明できなくても、出合った現象を記録して後世に伝える役目がある。今わからなくても、いずれ誰かが解いてくれるかもしれないからです。

広大な宇宙にあって、絶妙なバランスで誕生したのが私たちの地球です。それを知ることは生命の尊さ、ありがたさを感じるきっかけにもなるはずです。

ミサイルを撃ち合っている場合ではありません。

――最近、地上の争いに目を奪われ、夜空を見ていませんでした。星の面白さを再発見する方法はありますか。

渡部 月明かりのない、月の満ち欠けが始まる新月の前後は、星がよく見えます。その際はまず、暗闇に目を慣らすといい。５分から１０分、明るいものには目を向けず、暗さに目が慣れてから空を見上げると、今まで見えなかった星までたくさん見え、気づきがあるはずです。流れ星も見えるでしょう。

もうひとつ、周りに人工の光がないところに足を運び、満月や半月を見る体験もしてほしい。月の明るさに驚くはずです。月光で自分の影ができ、感動しますよ。

わたなべ・じゅんいち １９６０年、福島県会津若松市生まれ。東京大学理学部天文学科卒。国立天文台では９４年に広報普及室長に就任。天文台副台長などを経て現職。

２００６年、国際天文学連合「惑星定義委員会」委員として、準惑星というカテゴリーを作り、冥王（めいおう）星をその座にすえた。専門は、太陽系・彗星の天文学。

著書に『第二の地球が見つかる日』、『古代文明と星空の謎』＝写真＝など。最近、うれしかったのは、直木賞作家伊与原新さんが、「流星台風」についての渡部さんらの研究を参考に小説「ファースト・ライト」（「小説新潮」２月号）を書いてくれたことという。

（読売新聞夕刊「鵜飼哲夫編集委員の ああ言えばこう聞く」から転載）