Steam入力に特化した「Steam Controller」5月5日発売決定！ 日本でも販売へ2つのトラックパッドを搭載
Valveは、PC用コントローラー「Steam Controller」を5月5日2時より販売する。価格は未定。
本製品は、同社が展開するPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」用に設計されたコントローラー。Steam入力で設定可能となっており、2つのトラックパッドを搭載するほか、付属の「Steam Controller Puck」で安定したワイヤレス接続を実現している。
2025年11月に小型ゲーミングPC「Steam Machine」やVRヘッドセット「Steam Frame」とともに発表されていたが、先行して「Steam Controller」が5月5日に発売決定。日本では、正規販売代理店のKOMODOが展開する通販サイト「KOMODO STATION」を通じて販売予定となっている。
Excited to announce our @Steam Controller arrives on Steam May 4th at 10 a.m. PT.- Valve (@valvesoftware) April 27, 2026
Learn more and wishlist here: https://t.co/X8cETMRY3N
