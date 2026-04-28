【牛角】食べ放題コースが平日20%OFF・休日10%OFFに!「母の日キャンペーン」開催
レインズインターナショナルが展開する「牛角」は5月7日から、食べ放題コースが平日20%OFF、休日10%OFFとなる「母の日キャンペーン」を牛角全店(一部除く)で実施する。
母の日キャンペーン
2026年5月7日〜5月14日の期間、同社公式アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示すると、食べ放題コースが平日20%OFF、休日10%OFFとなる。母の日クーポンは5月7日に同アプリのクーポンページに反映される。
対象は「お気軽コース」(3,058円)、「焼肉堪能コース」(3,718円)、「牛角コース」(4,158円)、「牛タンコース」(5,478円)、「黒毛和牛コース」(6,578円)。また、通常の食べ放題コースに300円(税抜)を追加することで、「名探偵コナン」のコラボグッズ付きコースに変更できる。
牛角の食べ放題コース
牛角の食べ放題コース
母の日キャンペーン
2026年5月7日〜5月14日の期間、同社公式アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示すると、食べ放題コースが平日20%OFF、休日10%OFFとなる。母の日クーポンは5月7日に同アプリのクーポンページに反映される。
対象は「お気軽コース」(3,058円)、「焼肉堪能コース」(3,718円)、「牛角コース」(4,158円)、「牛タンコース」(5,478円)、「黒毛和牛コース」(6,578円)。また、通常の食べ放題コースに300円(税抜)を追加することで、「名探偵コナン」のコラボグッズ付きコースに変更できる。
牛角の食べ放題コース
牛角の食べ放題コース