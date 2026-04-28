2025年11月1日のサービス開始から間もなく半年となる「DOWNTOWN+」。ひと頃に比べたら話題になる回数も減ってきているが、《絶対感動する回になる》と期待が高まっている配信がある。5月10日に公開が予定されているドキュメントだ。

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タイトルは「その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント」。予告によると、タイトル通り、ダウンタウンの松本人志（62）が愛媛県在住の自身の母・秋子さんに会いに行く様子を密着取材したものだという。「松本ファンとしては必見の動画となりそうです」と指摘するのは週刊誌芸能記者だ。

「以前は時折テレビにゲスト出演していた秋子さんですが、2018年には入院していたことが松本さんのXで明かされたこともあり、近年はめっきりメディアに姿を見せなくなりました。その秋子さんが登場するだけでも引きが強いコンテンツと言えそうですが、併せて、松本さんが母を訪ねるという『親孝行』の要素もファンにはたまらないのではないでしょうか」

公開日の5月10日は、今年は「母の日」。まさに、この日のためのコンテンツと言えそうだ。実際、「DOWNTOWN+」のXには《絶対もらい泣きするやん》といったリプライが早くも続々だが、併せて《いつ浜ちゃんが合流するのか、なぜ合流しないのか》という、ドキュメントと関係ない“ヤジ”が飛んでしまっている。

「配信開始から半年を迎えようとしている中、相方の浜田雅功さんがいまだに登場しないことに対する不満が噴出しています。ただ、ドキュメントの公開日の翌日である11日は浜田さんの63歳の誕生日。ドキュメントの公開で盛り上がる中、浜田さんを呼んでの緊急生配信なんてサプライズが計画されているかもしれません」（スポーツ紙芸能デスク）

ファンの飢餓感が高まる中、浜田が姿を見せるのはいつのことになるのだろうか？

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