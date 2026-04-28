◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＥ・ディアス投手（３２）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ドジャースタジアムで術後初めて取材に応じた。数週間でキャッチボールを始める予定だといい、「今は腕もすごくよく動きますし、自分でも驚いています」と現状を語った。

２０日（同２１日）に右肘関節遊離体のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りが発表され、２２日（同２３日）に摘出するためのクリーニング手術を行っていた。ディアスは「すべてうまくいきました。肘にだいたい５つくらい遊離体がありました。なので、すべて順調でしたし、今はとてもいい状態です」と説明した。

メッツから３年総額６９００万ドル（約１０８億円）で加入した新守護神は今季、ここまで７試合で１勝０敗４セーブ、防御率１０・５０。今月１９日（同２０日）の敵地・ロッキーズ戦では８回に登板するも１死も奪えず３安打１四球で３失点を喫し、ロバーツ監督は「制球できていなかったし、球速も落ちていた」と指摘していた。