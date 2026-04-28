サバンナ高橋、16歳差の妻・清水みさととの交際初期明かす 交際1週間で“後輩芸人との旅行”に同行「九州のギトギトのたーめんを…」
サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄がこのほど、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（28日スタート、毎週火曜 後10：00）の合同取材に出席。高橋が、妻・清水みさとと交際開始1週間での出来事を明かした。
【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣
『時計じかけのマリッジ』は、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない婚活リアリティーショー。経営者・中野綾香、現役アナウンサー・西澤由夏、モデル・徳本夏恵が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”に参加する。結婚相手候補には、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など、個性豊かなメンバーが集まっている。
番組内では、レインボー・池田が西澤アナの友人として結婚相手候補と会う場面もある。それにちなみ、結婚相手と友人を会わせるタイプか問われた高橋は、妻・清水とのエピソードとして「付き合って1週間ぐらいで、後輩と5日間ぐらい九州旅行に行くのに参加してもらったんです」と告白。「（清水は）最初から芸人のノリに入っても全然大丈夫だった」と振り返り、「九州のギトギトの豚骨ラーメンを同じスピードで食ってくれるんやって」と語った。
さらに、16歳差の“年の差婚”については「そんなこと（年齢差）は考えたことない」ときっぱり。「職業柄若い人としゃべっているからだと思いますが、奥さんの友人と話しても若い話題についていけないとかもないです」と明かした。
【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣
『時計じかけのマリッジ』は、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない婚活リアリティーショー。経営者・中野綾香、現役アナウンサー・西澤由夏、モデル・徳本夏恵が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”に参加する。結婚相手候補には、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など、個性豊かなメンバーが集まっている。
さらに、16歳差の“年の差婚”については「そんなこと（年齢差）は考えたことない」ときっぱり。「職業柄若い人としゃべっているからだと思いますが、奥さんの友人と話しても若い話題についていけないとかもないです」と明かした。