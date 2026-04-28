『アギト―超能力戦争―』本編映像が解禁 45歳・要潤がド派手なアクション 氷川誠が真の強さを魅せつける
2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト―超能力戦争―』が4月29日に全国公開となる。仲間のために立ち上がる正義の男・氷川誠（要潤／45）の刑務所アクションシーンを収めた本編映像が解禁となった。
【動画】『アギト―超能力戦争―』本編映像が解禁 45歳・要潤がド派手なアクション
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
主演は映画『キングダム』シリーズや2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』で要は警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し、作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性あふれるキャストが脇を固める。
今回解禁されたのは、収監中の氷川誠が、刑務所のボス・大山（駒木根隆介）に立ち向かう、本編アクションシーンの一部。警視庁出身であることを理由とした刑務所の面々から受ける嫌がらせにも動じず、毅然とやり過ごしていた氷川であったが、ある日、その矛先が同房の仲間・平岡（笠兼三）へと向かう。仲間を傷つけられたことで、静かなる男の怒りがついに爆発。氷川が激しい剣幕で、畳みかけるように大山に殴りかかるところから始まる。大山の反撃にも微動だにせず投げ飛ばし、その後も臨場感あふれる激しいアクションシーンが繰り広げられる。大山の抵抗も虚しく、氷川の圧倒的な強さを前に、ねじ伏せられる様子が描かれ、これまで刑務所内で好き放題に力をふるってきた、大山や刑務所の面々がたじろぐ姿が映し出される。
かつて不器用なヒーローとして泥臭く、ボロボロになりながら戦い続ける姿が多くのファンの心を掴んできた氷川。「G3」「G3-X」の装着員として積み重ねてきた力が25年の時を経てもなお、衰えることなく、その身に宿っていることを感じさせ、誰よりもまっすぐに正義を貫く、氷川の真の強さを魅せつけるワンシーンとなっていり。
人類の未来を託された男・氷川誠を生きる要潤が、圧倒的存在感で放つ、重厚感のあるアクションシーンは本作に欠かせない見どころで、25年の時を重ねた氷川誠の生き様を感じさせるものとなっている。一人の人間として信念を貫き、正義のために戦う、その“強さ”を、ぜひ劇場で。
【動画】『アギト―超能力戦争―』本編映像が解禁 45歳・要潤がド派手なアクション
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
今回解禁されたのは、収監中の氷川誠が、刑務所のボス・大山（駒木根隆介）に立ち向かう、本編アクションシーンの一部。警視庁出身であることを理由とした刑務所の面々から受ける嫌がらせにも動じず、毅然とやり過ごしていた氷川であったが、ある日、その矛先が同房の仲間・平岡（笠兼三）へと向かう。仲間を傷つけられたことで、静かなる男の怒りがついに爆発。氷川が激しい剣幕で、畳みかけるように大山に殴りかかるところから始まる。大山の反撃にも微動だにせず投げ飛ばし、その後も臨場感あふれる激しいアクションシーンが繰り広げられる。大山の抵抗も虚しく、氷川の圧倒的な強さを前に、ねじ伏せられる様子が描かれ、これまで刑務所内で好き放題に力をふるってきた、大山や刑務所の面々がたじろぐ姿が映し出される。
かつて不器用なヒーローとして泥臭く、ボロボロになりながら戦い続ける姿が多くのファンの心を掴んできた氷川。「G3」「G3-X」の装着員として積み重ねてきた力が25年の時を経てもなお、衰えることなく、その身に宿っていることを感じさせ、誰よりもまっすぐに正義を貫く、氷川の真の強さを魅せつけるワンシーンとなっていり。
人類の未来を託された男・氷川誠を生きる要潤が、圧倒的存在感で放つ、重厚感のあるアクションシーンは本作に欠かせない見どころで、25年の時を重ねた氷川誠の生き様を感じさせるものとなっている。一人の人間として信念を貫き、正義のために戦う、その“強さ”を、ぜひ劇場で。