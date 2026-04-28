タレントの岡田美里（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。次女で女優の堺小春（32）との母子ショットを公開した。

「今日は舞台がオフで東京に戻ってきた小春と、後半の大阪、岩手、名古屋、宮城の舞台の無事を祈るために日枝神社にお詣りしました」とつづり、小春とのツーショットお参りショットを披露した。

「赤坂虎屋でランチして、ニューオータニの日本庭園をお散歩してお茶を飲み束の間のお天気を楽しみました」と記した。

小春は現在、舞台「小さな神たちの祭り」に出演中。観客からの感想を掲載し、「名古屋と大阪、岩手はあと少しお席があるようですのでよかったら『小さな神たちの祭り』で検索して下さいましたら嬉しいです」とメッセージ。「すみません、親バカで…byステージママ岡田美里」とした。

この投稿に、フォロワーからは「素敵な親子ですね」「小春ちゃんはすっかり有名人ですよね」などのコメントが寄せられている。

岡田は1989年、堺正章と結婚。長女・栗原菊乃、次女の堺小春を出産するも、2001年に堺と離婚。03年、スポーツインストラクターの柳沼則夫氏と再婚するも、08年に離婚。22年に幼なじみで貿易会社経営の男性と再々婚した。