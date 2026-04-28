アメリカのオープンAIはAIモデルをマイクロソフトに独占的に提供する契約を終了すると発表しました。他のIT企業を通じた事業拡大が可能となります。

マイクロソフトは2019年からオープンAIに巨額投資などを行う代わりに、自社のクラウドサービス「アジュール」を通じて、オープンAIのAIモデルを独占的に提供できる契約を結んできました。

27日、両社は契約を改定し、独占契約を終了すると発表しました。

マイクロソフトは引き続き、オープンAIのAIモデルを2032年まで利用できますが、オープンAIはグーグルやアマゾンなど他のIT企業にもクラウドサービスを通じてAIモデルを提供することが可能となり、事業拡大に繋げることができます。

現地メディアは「AIの需要が拡大する中で、他社との連携に柔軟性を持たせる必要性が高まっていることが背景にある」と伝えています。発表を受けて、アマゾンのジャシーCEOは自身のSNSで「数週間以内にオープンAIのAIモデルを顧客に提供できる」と投稿していて、AIを巡る争いは今後、一層激しさを増しそうです。