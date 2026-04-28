フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”ペアが28日、引退会見を行った。17日、SNSで引退を表明していた2人は、改めて会見で引退の理由などを説明。会見早々、三浦が冒頭の挨拶をしたところから、既に木原が涙を流したシーンがあり、三浦が「泣かないでー！」と声をかける場面があった。

【映像】涙する木原をフォローする三浦

“りくりゅう”ペアは、金メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪のショートで失敗。その後、木原がショックのあまり、フリーの演技までの間、泣き続けていたことがその後のインタビューなどでも明かされている。

冒頭、挨拶を求められた三浦が「この度は私たち、三浦璃来・木原龍一組の…」と話したところ、既に木原がハンカチを目頭に当て、涙を流している様子。これを見た三浦がすかさず「泣かないでー」と声をかけた。その後は「私たちは結成当初からたくさんの方に支えていただき、これまで走り抜けることができました。本日は、支えていただいた全ての方に感謝と、私たちの競技についての思いをお話しできればなというふうに思います」と語った。

また木原は、再び涙ながらに挨拶「本日はお集まりいただき、本当にありがとうございます。今シーズンをもちまして現役を引退する決断をいたしました。本当ににいつも温かく支えてくださったファンの皆様、ペアを結成当初から支えていただいた木下グループの皆様、スポンサーの皆様方、そして連盟の皆様、いつもポジティブに支え続けてくれたブルーノコーチをはじめとするチームのコーチングスタッフの皆様、友人、トレーナーの方々、そして家族、そしてりくちゃんに本当に心から感謝したいなと思います」と述べていた。

“りくりゅう”ペアは、普段は年上の木原が頼れる存在としてリードしてきたが、五輪時の涙のタイミングで三浦が“お姉さん”になった語ったことも広く知られている。

（ABEMA NEWS）

