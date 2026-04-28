「35秒」が目安？ 知られざる遮断時間のルールと安全を守る計算の秘密

電車が近づくと鳴り出す踏切。警報灯が点滅し、遮断機がゆっくりと下りてきますが、このタイミングには国が定めた細かな基準があります。

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遮断機のある踏切では、警報の開始から遮断動作の終了まで「15秒を標準（10秒以上）」、遮断動作の終了から列車等の到達まで「20秒を標準（15秒以上）」とされています。

標準値ベースでは、この2つを合計した「警報開始から列車到達までの時間」は概ね35秒が目安となります（実際の秒数は、各踏切の条件や制御方式により変動します）。

また、警報機のみの踏切では、警報開始から列車到達まで「30秒を標準」かつ「20秒以上」と決められています。

しかし、線路を走る電車には、速度100km/hを超える特急もあれば、ゆっくり走る各駅停車もあります。もし、すべての電車を「同じ場所」で検知して踏切を鳴らしてしまうと、遅い電車ほど待ち時間が長くなってしまいます。

これを解決するのが、列車の速度を計算して鳴り出すタイミングを変えるシステムです。この仕組みは、列車の速度や種別に応じて踏切の鳴動や遮断のタイミングを調整できることから、解釈基準では「踏切警報時間制御装置」と整理されており、一部メディアなどでは通称「賢い踏切」として紹介されています。

早すぎると逆に危険？ 「開かずの踏切」を防ぐハイテク技術と心理の裏側

この装置は、線路上の「2以上の位置」を用いて列車等の速度を識別し、警報や遮断のタイミングを制御します。



絶妙に調整させる踏切の遮断開始時間とは？（画像：写真AC）



こうした制御によって、列車ごとの警報開始から到達までの時間が速度等によって大きく異ならないよう配慮され、結果的に道路を通行する人の待ち時間のばらつきを抑える役割を果たしています。

一方で、駅のすぐ近くにある踏切などでは、列車が駅に停車する前から遮断機が閉まり、目の前を通過するまで長い間待たされることがあります。

これは、列車等の過走（オーバーラン）により踏切道に支障を生ずるおそれのある場合には、その列車が過走して踏切道に到達する前に、余裕をもって遮断動作を終了しているよう求められているためです。

「安全のためなら、もっと早くから閉めておけばいいのでは？」と思うかもしれません。しかし、待ち時間が長くなりすぎると、「まだ来ないだろう」「故障ではないか」と感じて、遮断機をくぐり抜けるなど無理な横断をしようとする人が出てくるおそれがあると指摘されています。

早く閉めすぎると、いわゆる「開かずの踏切」問題が発生するだけでなく、かえって危険な行為を招く可能性があるのです。そのため、歩行者が安全に渡りきる時間を確保しつつ、待ち時間を可能な限り短くする「絶妙なタイミング」が求められています。

踏切の遮断機がいつも同じようなタイミングで下りるのは、線路に張り巡らされたハイテクな計算装置と、安全と効率を両立させるための知恵のおかげなのです。