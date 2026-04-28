「チームは彼らの勢いに乗っている」ド軍リーダーが語った好スタートの“要因”…「打線に火をつけるチャンスをもらっているんだ」

ロハスがチームの好スタートの要因を語った(C)Getty Images

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督とベテランのミゲル・ロハスは、チームが今季好スタートを切った最大の要因が先発投手陣にあると考えていると、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じた。

【動画】左中間席へ待望の一発！大谷翔平、12試合ぶりの6号アーチをチェック

同メディアは「ドジャースの先発陣の防御率は2.79でメジャー全体1位。投球回数でもナ・リーグ最多を記録している」と説明。この現状を、チームリーダーのロハスはこう語っている。

「正直に言って、今は先発投手陣がすべてだと思っている。チームは彼らの勢いに乗っていると感じてるよ。今の彼らの投げっぷりは本当に誇らしい。彼らが試合を作ってくれるおかげで、チームは態勢を立て直し、打線に火をつけるチャンスをもらっているんだ」

記事では、ドジャースの先発陣では、山本由伸と大谷翔平がここまで圧倒的なパフォーマンスを見せているのは言うまでもないとし、ジャスティン・ロブレスキに関しては、先発の座を維持するにふさわしい実績を積み上げていると称えている。