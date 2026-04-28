「チームは彼らの勢いに乗っている」ド軍リーダーが語った好スタートの“要因”…「打線に火をつけるチャンスをもらっているんだ」
ロハスがチームの好スタートの要因を語った(C)Getty Images
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督とベテランのミゲル・ロハスは、チームが今季好スタートを切った最大の要因が先発投手陣にあると考えていると、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じた。
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同メディアは「ドジャースの先発陣の防御率は2.79でメジャー全体1位。投球回数でもナ・リーグ最多を記録している」と説明。この現状を、チームリーダーのロハスはこう語っている。
「正直に言って、今は先発投手陣がすべてだと思っている。チームは彼らの勢いに乗っていると感じてるよ。今の彼らの投げっぷりは本当に誇らしい。彼らが試合を作ってくれるおかげで、チームは態勢を立て直し、打線に火をつけるチャンスをもらっているんだ」
記事では、ドジャースの先発陣では、山本由伸と大谷翔平がここまで圧倒的なパフォーマンスを見せているのは言うまでもないとし、ジャスティン・ロブレスキに関しては、先発の座を維持するにふさわしい実績を積み上げていると称えている。
左腕のロブレスキは今季ここまで5試合に登板して4勝0敗、防御率1.50と好成績を収めており、デーブ・ロバーツ監督も「彼がマウンドに上がる時は、いつも安心していられるよ」と信頼しており、「スネルのようなサイ・ヤング賞を複数回受賞している投手を欠いた状況で、彼のような選手が穴を埋めてくれるというのは…。先発陣を本当に底上げしてくれている」と称えたという。
同メディアは「ドジャースは、地区首位を独走すべく、ロブレスキが他の投手陣とともに、引き続きさらなる活躍を見せてくれることを期待している」と伝えた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]