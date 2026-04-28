ことしに入って確認されたはしかの患者数は362人にのぼり、去年同時期の4.3倍以上となっています。

厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月19日までの1週間で、全国で57人確認されました。ことしの累計は362人にのぼり、去年の同じ時期の4.3倍以上となっています。

19日までの1週間で新たに報告されたのは、東京都で40人と最も多く、次いで鹿児島県で6人、神奈川県で4人などとなっています。

はしかは感染力が非常に強く、免疫がない人が感染するとほぼ100％の確率で発症します。およそ10日の潜伏期間を経て、風邪のような症状が続いたあと、高熱と発疹があらわれるのが特徴です。

鳥居内科クリニックの鳥居明院長は、「院内で1人でも患者が出れば、数時間は診療を止めて空気を入れ替える必要がある」と話し、感染力の強さに強い危機感を示しています。

厚労省によりますと、はしかのワクチンは2006年から2回接種となっていて、2000年4月2日より前に生まれた人は接種回数が2回に満たない場合があるということです。

都内の学校などで感染が広がっていることから、厚労省は、ワクチン接種の確認や症状が出た場合は事前に医療機関へ連絡するよう呼びかけています。