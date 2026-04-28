ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。引退の決め手を聞かれ、三浦は「今シーズン前から引退するかもしれない気持ちを持ちながら滑っていた。（ミラノ五輪で）ショートプログラムで５位スタートになってしまった時には、このままでは終われない、もう４年やるかとの話もあった。（金メダルで）やり切った思いがあったので、五輪が終わった時点で（３月の）世界選手権欠場を決めていて、引退も決めていました」と明かした。

パートナーの木原も「昨年の５月頃から、今シーズンで最後になるかもという思いは強かった。五輪が終わった時点でやり切ったと。五輪が終わって、一度帰国した際に代表にお話しさせていただき。今後のこともお話しさせていただきました」と話した。

「りくりゅう」は、２度目の出場となったミラノ五輪で２個のメダルを獲得。団体はショートプログラム（ＳＰ）、フリーともに出場し、日本の銀メダルに貢献。個人ではＳＰでまさかの５位発進となったが、フリーで６・９０点差をひっくり返す五輪史上最大の逆転劇で優勝した。日本フィギュアの金メダルは荒川静香（０６年トリノ）、羽生結弦（１４年ソチ、１８年平昌）以来。ペア初のメダルが金メダルだった。

列島は「りくりゅう」フィーバーに沸いた。帰国後の２月２５日、日本記者クラブで会見。３月の世界選手権（プラハ）は出場を辞退し、４月にはアイスショー「スターズ・オン・アイス」でがい旋公演を果たした。天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した今月１７日の午前に、今季限りでの現役引退を表明。三浦が「木原選手が引退する時は私も一緒に引退する時」と語っていたように「りくりゅう」として一線を退いた。