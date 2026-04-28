TOMORROW X TOGETHER（TXT）の新アルバム「7TH YEAR」のタイトル曲「Stick With You」が、韓国の主な音楽番組をすべて制覇して5冠となった。韓国メディアが報じた。

公営放送2局のMBC（2つの音楽番組）とKBS、SBSの代表音楽番組と、地上波全3局を制した。音楽専門チャンネルMnetでも1位になった。

26日のSBSで1位が確定し、地上波グランドスラムを達成し「今回の活動で5度の賞をもたらしてくれたMOA（モア、公式ファン名）のみなさんに感謝します。意味があり、価値ある活動だった。TOMORROW X TOGETHERは、いま始まったばかりです。これからも見守り、愛情を送ってほしいです」と、所属事務所と再契約後、初めてリリースしたアルバムで結果を残したことを喜んだ。

韓国メディアのマイデーリーは28日「韓国内の話題性と、米ビルボードの両方を仕留め、再契約後初のカムバックを成功させた」と報じた。

新アルバムは、米ビルボード27日、公式サイトのチャート予告記事で、メインアルバムチャート「ビルボード200」（5月2日付）で3位にランクインした。アルバムは販売枚数6万7000枚、SEAユニットユニット（ストリーミング回数換算）2000枚を記録した。

同メディアは「今回のアルバムには、5人のメンバーがデビュー後7年間に感じた感情や考えを率直につづった。不安やむなしさといった普遍的な感情が実験的なサウンドと融合し、世界のリスナーから高い評価を得ている」と分析した。