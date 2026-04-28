ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。2人はお互いに言葉をかけ合った。

記者からお互いに何て言葉をかけたいのかを聞かれた2人。三浦は「オリンピックの団体戦の時にうちわにお互いメッセージを書いていた。木原さんへの思いがあふれすぎて泣きながら書いていた」と振り返った。うちわには「私と組んでくれてありがとう。オリンピックの今だ一番最強だよ。積み重ねてきたものを信じて、りくりゅうらしく笑顔でスピードでやり切ろう」と書いたといい、「それを見ながらオリンピックの期間中頑張ってこれた。木原さんからのメッセージにも心を支えられた」と明かした。

2人は2019年にペア結成。「アスリートとしてだけでなく1人の人間として成長できた。7年間はかけがえのない時間だったなと思っています」としみじみ語った。

木原は「2019年にりくちゃんから声をかけていただいて、正直声をかけていただけなかったら引退していたと思う」と回想。「声をかけてくれたことに心から感謝したい。りくちゃんとじゃなかったらここまでこれなかったと思います。最高のパートナーに出会えたと心から感謝しています」と三浦に感謝した。

2人は17日にSNSで引退を発表。「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」とつづった。25日のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」後の取材で木原は「これからプロとして2人で頑張っていきます」と今後について語っていた。

りくりゅうは19年に結成。22年北京五輪では団体銀に貢献。23年に日本ペアとして初めて世界選手権で優勝。このシーズンの世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルの主要国際タイトルを全制覇し、日本初の年間グランドスラムを達成した。26年のミラノ・コルティナ五輪では2大会連続となる団体銀に貢献。個人戦ではショートプログラム5位からの逆転劇で日本ペア史上初の金メダルに輝いた。