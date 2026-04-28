G7システム、起動！ 「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」がプレバンにて4月28日16時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月28日16時より予約受付を開始する。発送は2027年2月を予定し、価格は12,100円。
本商品は映画「アギトー超能力戦争ー」より氷川誠が最新鋭の特殊強化装甲を装着した姿「仮面ライダーG7」を真骨彫製法シリーズで立体化したもの。
特徴的な4本のアンテナや、ボディラインにフィットしたアーマー形状など劇中デザインが再現されている。全身各所の青いアーマーと黒いスーツ部分の質感の違いを、造形・色味に差をつけることでリアルに追求。
ベルト「Gバックルmark7」のパネル部分も緻密に再現され、パネルを操作する瞬間を表現できる交換用手首パーツが2種付属し、劇中シーンの再現に細かに対応。
「GZ-10＜オロチ＞」はブレード部分を換装することで収納状態が再現でき、「仮面ライダーG7」本体の左大腿部に携行させることができる。
全身15箇所に装着された「ドローンユニット」は両肩・両肘・大腿部・脛・足首・背面・後頭部からの着脱が可能。両手の「ドローンユニット」は手甲パーツの交換により、着脱を再現することができる。
さらに、展開状態の「ドローンユニット」が6基付属。「魂STAGE ACT HUMANOID」（別売り）と組み合わせることで、「ドローンユニット」を射出した状態でのディスプレイも楽しめる。
4.29公開の映画『#アギト ー超能力戦争ー』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 27, 2026
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」が商品化決定！
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特徴的な4本のアンテナや、ボディラインにフィットしたアーマー形状を精巧に立体化！
魂ウェブ商店にて4月28日16時予約受付開始！#t_shf #仮面ライダーアギト pic.twitter.com/12FG7fLxg6
(C)石森プロ･東映