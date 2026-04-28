【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7】 4月28日16時より予約開始 2027年2月 発送予定 価格：12,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月28日16時より予約受付を開始する。発送は2027年2月を予定し、価格は12,100円。

本商品は映画「アギトー超能力戦争ー」より氷川誠が最新鋭の特殊強化装甲を装着した姿「仮面ライダーG7」を真骨彫製法シリーズで立体化したもの。

特徴的な4本のアンテナや、ボディラインにフィットしたアーマー形状など劇中デザインが再現されている。全身各所の青いアーマーと黒いスーツ部分の質感の違いを、造形・色味に差をつけることでリアルに追求。

ベルト「Gバックルmark7」のパネル部分も緻密に再現され、パネルを操作する瞬間を表現できる交換用手首パーツが2種付属し、劇中シーンの再現に細かに対応。

「GZ-10＜オロチ＞」はブレード部分を換装することで収納状態が再現でき、「仮面ライダーG7」本体の左大腿部に携行させることができる。

全身15箇所に装着された「ドローンユニット」は両肩・両肘・大腿部・脛・足首・背面・後頭部からの着脱が可能。両手の「ドローンユニット」は手甲パーツの交換により、着脱を再現することができる。

さらに、展開状態の「ドローンユニット」が6基付属。「魂STAGE ACT HUMANOID」（別売り）と組み合わせることで、「ドローンユニット」を射出した状態でのディスプレイも楽しめる。

(C)石森プロ･東映