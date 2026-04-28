タカノフルーツパーラー母の日限定♡花束みたいな華やかパフェ全9種登場

母の日に“ありがとう”の気持ちを甘く華やかに届けたいなら、タカノフルーツパーラーの期間限定パフェに注目です。2026年5月10日（日）まで、花束をモチーフにした「母の日」限定パフェ全9種類が登場。旬のフルーツをたっぷり使った華やかなビジュアルは、特別な日のティータイムにぴったり♡お母さんとのお出かけや、自分へのご褒美にもおすすめです。

花束みたいに華やかな母の日限定パフェ

今回の母の日フェアでは、店舗ごとに異なる個性豊かな限定パフェを展開。色鮮やかなフルーツで花束をイメージしたデザインは、見た瞬間に笑顔になれる可愛さです。

苺やマンゴー、さくらんぼなど、この時期ならではのフルーツを贅沢に味わえるのも魅力。店舗限定メニューなので、お近くの店舗をチェックして訪れてみてください。

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全9種類の店舗別ラインアップ

新宿本店 母の日パフェ



価格：2,640円（税込）

提供期間：5月1日（金）～5月10日（日）

新宿髙島屋店 母の日パフェ



価格：2,310円（税込）

提供期間：5月1日（金）～5月10日（日）

※注文時440円（税込）でコーヒーまたは紅茶追加可

池袋東武店 ストロベリーパフェ～母の日ver.～



価格：2,420円（税込）

提供期間：5月1日（金）～5月10日（日）

京急上大岡店 母の日パフェ



価格：2,200円（税込）

提供期間：5月1日（金）～5月10日（日）

JR名古屋髙島屋店 母の日パフェ～宮崎マンゴー・苺・さくらんぼ～



価格：2,750円（税込）

提供期間：4月20日（月）～5月10日（日）

※注文時440円（税込）でコーヒーまたは紅茶追加可

横浜髙島屋店 母の日パフェ



価格：2,310円（税込）

提供期間：5月1日（金）～5月10日（日）

川越丸広店 母の日パフェ



価格：2,200円（税込）

提供期間：5月1日（金）～5月10日（日）

アトレ吉祥寺店 母の日パフェ



価格：2,310円（税込）

提供期間：5月1日（金）～5月10日（日）

パフェリオ本店 母の日パフェ



価格：1,430円（税込）

提供期間：5月1日（金）～5月10日（日）

母の日のおでかけにもぴったり

見た目の華やかさだけでなく、老舗フルーツ専門店ならではの上質な果実のおいしさも魅力。感謝を伝える母の日ランチやショッピング帰りのカフェタイムにもぴったりです。

写真映えも抜群なので、思い出に残るひとときが過ごせそう♪

まとめ

タカノフルーツパーラーの母の日限定パフェは、旬のフルーツと華やかな盛り付けで、特別な一日をより素敵に演出してくれます。店舗ごとに異なるメニューがそろっているので、どこへ行くか選ぶ時間も楽しいもの♡

期間限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。今年の母の日は、甘く華やかなご褒美時間を贈ってみてはいかがでしょうか。