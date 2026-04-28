27日、横浜・八景島シーパラダイスで行われたイベントで、俳優で歌手の松平健（72）との「GW晴れさせ契約」の発表が行われた。地上15mの高さで、ゴールデンウィークの晴れを祈願する「マツケンSUNバ」を披露した。

【映像】地上15mの高さで「マツケンサンバ」を披露する松平健

この契約は、ゴールデンウィーク期間中の晴れの日数に応じて謝礼額が変わるという「天候インセンティブ報酬」が含まれる日本初の試みだ。晴れれば晴れるほど松平への謝礼が増える仕組みということで、「何日ぐらい晴れさせましょうか？」と問われた松平は「そうだね。もう3分の2は晴れてほしいね」と話した。

また松平は、自身のゴールデンウィークの過ごし方についても明かした。

松平「休みは少しはあるけれども、どこかに行くことはない。みなさんたくさん出てらっしゃるので、（自身は）おそらくあまり外に出ないと思う。家で、ためておいた映画やドラマを見て過ごしたい。今は結構、韓流ドラマかな。サスペンスやホームドラマが面白い。映像がすごく良い」

（『ABEMA Morning』より）