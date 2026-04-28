世界的ロックバンド、メタリカのギタリスト、Kirk Hammett（カーク・ハメット）が28日までにインスタグラムを更新。自身らが公認するトリビュートバンド「HATTALLICA」（ハッタリカ）のギタリスト、Kirz Hammett（カーズ・ハメット）さんの訃報を受け、追悼した。

カークは、カーズさんと笑顔でポーズを決めたツーショットをアップ。「深い悲しみとともに、Kariz HammettことKazuaki Kanetoyo氏のご逝去を悼みます。才能あふれるミュージシャンであり、いつもフレンドリーで明るい方でした。今、彼は天国でギターを弾き続けていることでしょう」としのび、「Kirz Hammett、安らかに眠れ!!」と悼んだ。

カーズさんはステージ4の鼻腔（びくう）がんと闘病中で、昨年10月には寛解したと自身のXで伝えていた。27日、同バンドの公式Xで「HATTALLICAのリーダーでありリードギターのKirz Hammettが、2026年4月26日1時22分永眠致しました。昨年3月、ステージ4の鼻腔がんが発覚し、本人の努力と皆様の温かいご支援のおかげで、寛解という奇跡を起こしました。今年に入り髄膜播種が発覚、2度目の奇跡を起こすべく、懸命な治療と闘病を続けていましたが、容体が急変し家族に見守られる中、46年の人生に幕を下ろしました」と発表された。