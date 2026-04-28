◆米大リーグ ブルージェイズ０―５レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レッドソックス戦に「４番・三塁」で先発出場。３打数無安打で２試合連続ノーヒットに終わり、打率２割２分２厘となった。チームは２安打完封負けで連勝は２で止まった。

この日のレ軍先発はＷＢＣベネズエラ代表で、準々決勝進出の日本戦に先発したＲ・スアレス投手（３０）だった。ブ軍は技巧派左腕に大苦戦し、５回まで無安打。６回先頭のサンチェスが二塁打を放ってノーヒットノーランは阻止したが、後続が連続三振に倒れるなどホームが遠かった。

ＷＢＣではスアレスに中飛に封じられていた岡本は、２回先頭の第１打席は右飛。５回先頭の第２打席では三遊間へ打球速度１０４・１マイル（約１６７・５キロ）と鋭い当たりを放ったが、三塁・ダービンの好守に阻まれて三ゴロに倒れた。７回２死の第３打席は中飛だった。

２４日（同２５日）の本拠地・ガーディアンズ戦で４試合ぶりの４号ソロ。バックスクリーン上で観戦するファンまで届く渡米後最長の飛距離４３０フィート（約１３１・１メートル）、打球速度１０９・９マイル（約１７６・９キロ）の特大弾だった。さらに２５日（同２６日）の同戦では２戦連発となる５号ソロをほぼ同じ地点に打ち込み、シュナイダー監督を「（バックスクリーン上の）ウェストジェットの看板に２日連続で当てるのはなかなか見たことがない」と仰天させた。

この日からは親交の深いレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）との“侍対決”だったが、吉田は３試合連続ベンチスタートで出番なし。２５日（同２６日）にはコーラ前監督が電撃解任され、トレーシー暫定監督が指揮を執っているが、新体制でも層の厚い外野陣の中で出場機会が限られている。