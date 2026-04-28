三井不動産とRelicが業務提携、「柏の葉共創機構」を設立--10年で100の事業創出を目指す
三井不動産とRelicは業務提携を締結し、柏の葉スマートシティにて新産業創造に向けたアクションブランド「CO-GROWTH」を展開する。
CO-GROWTH
柏の葉スマートシティという街単位の共創環境(ハード/コミュニティ)と、新規事業開発機能(ソフト/プログラム)を完全に統合し、事業化までの一気通貫の仕組みを実装する国内でも先進的な取り組みとなる。
これに伴い、公民学で街づくりを推進するUDCK タウンマネジメントの中に、柏の葉スマートシティにおける新産業創造・産業集積を加速するためのプロジェクトチーム「柏の葉共創機構」を設立する。
同機構は、域内・域外の事業アイデア・事業に対して、「生む・呼ぶ・試す・育てる」の4アクションを統合的に実施。テーマ別に「案件創出→実証→評価→導入・横展開」を連続運用することで、柏の葉における新産業創造・産業集積の好循環を段階的に推進する。今後10年で100の大志ある事業創出・事業集積を目指す。
共創機構の基本的なアクション
CO-GROWTH
柏の葉スマートシティという街単位の共創環境(ハード/コミュニティ)と、新規事業開発機能(ソフト/プログラム)を完全に統合し、事業化までの一気通貫の仕組みを実装する国内でも先進的な取り組みとなる。
これに伴い、公民学で街づくりを推進するUDCK タウンマネジメントの中に、柏の葉スマートシティにおける新産業創造・産業集積を加速するためのプロジェクトチーム「柏の葉共創機構」を設立する。
同機構は、域内・域外の事業アイデア・事業に対して、「生む・呼ぶ・試す・育てる」の4アクションを統合的に実施。テーマ別に「案件創出→実証→評価→導入・横展開」を連続運用することで、柏の葉における新産業創造・産業集積の好循環を段階的に推進する。今後10年で100の大志ある事業創出・事業集積を目指す。
共創機構の基本的なアクション