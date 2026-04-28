ドル円159.50円台、トランプ氏がイランの提案受け入れる可能性低い



ややドル買い、ドル円は159.50円台まで上昇。NY原油先物は97ドル台にしっかり乗せている、米株先物は上げ幅を縮小。



WSJによると、トランプ米大統領はホルムズ海峡を再開し核協議を棚上げにするというイラン側の提案に懐疑的だという。



イランによる新たな提案をトランプ氏が受け入れる可能性は低いものの、即座に拒否したわけではない。ホワイトハウスは数日中にイランに回答と対案を提示する見通し。協議は行き詰ってはいるものの、互いに交渉継続に意欲を示している。



片山財務相は「為替に関しては24時間対応。米国と緊密に連携しており、行動するときは行動することになる」と牽制したものの、市場の反応は薄かった。日銀が利上げに踏み切らないため、口先介入が強まってもトレーダーは反応しない。

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