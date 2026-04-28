アメリカ・テキサス州の選挙区の区割りをめぐり、連邦最高裁判所は27日、トランプ大統領が所属する共和党に有利となるよう見直された区割りについて、正式に使用を認める判断を示しました。

テキサス州の選挙区の区割りをめぐっては、トランプ大統領が今年11月の中間選挙を見据えて共和党が有利となるように変更を求め、去年8月、共和党が多数派を占める州議会で変更案が可決されました。

しかし、テキサス州の連邦地裁はこの変更案について、選挙区を人種を基準に線引きした不当な区割りで、憲法違反の可能性が高いとして、差し止めを命じました。さらにその後、連邦最高裁判所は差し止め命令を一時停止した上で、一転して、区割りの適用を認める判断を示しました。

そして27日、連邦最高裁判所は改めて変更された区割りについて、正式に使用を認める判断を示しました。

この区割りの変更による影響で、次の中間選挙では民主党が持つ下院の最大5議席が共和党に移る可能性があるとされています。連邦下院では現在、共和党が僅差で過半数を維持していて、中間選挙の結果は、トランプ政権のその後の政策運営を左右することになります。