「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１０時現在で、サンテック<1960.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



２８日の東京市場で、サンテックは大幅高。２７日取引終了後に２６年３月期通期の連結業績予想と期末一括配当計画を上方修正したことが好感されているようだ。



売上高は前の期比１０．０％減の６１０億７７００万円（従来予想は６００億円）、営業利益は同４２．０％増の３０億１４００万円（同２０億円）になったようだと発表。工程管理や原価管理をより一層徹底したことで売上総利益が増加したという。また、期末一括配当については従来計画比２５円増額の６５円（前の期は４０円）に引き上げている。



出所：MINKABU PRESS