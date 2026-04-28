レシップＨＤが上げ幅急拡大、２６年３月期の利益計画上振れと配当４円増額修正を好感

レシップホールディングス<7213.T>が上げ幅を急拡大している。同社は２８日午前１０時、２６年３月期の連結業績に関して、最終利益が従来の予想を３億円上回る１１億円（前の期比５１．２％減）で着地したようだと発表した。更に、配当方針を変更したうえで、前期の期末一括配当予想を４円増額し２４円（前の期は２０円）に見直しており、好感された。



主力の輸送機器事業では、国内バス・鉄道を中心に需要が想定を上回った。受注損失引当金が発生しながらも原価低減により採算性が向上。保有する外貨建て資産で為替差益も発生した。配当の目安に関してはＤＯＥ（株主資本配当率）の目標水準をこれまでの２％以上から３％以上に引き上げた。前期の売上高に関しては、一部案件の計上時期の延期による影響がでて、計画を２億円下回る２３８億円（前の期比８．２％減）で着地する格好となったという。



出所：MINKABU PRESS