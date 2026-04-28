２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円４６銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８６円８３銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では１５９円４０銭前後で推移していたが、午前９時過ぎには１５９円３０銭近辺にやや軟化。その後、午前１０時にかけ１５９円４０銭台に値を戻した。米国とイランの交渉は難航し、原油価格は１バレル＝９６ドル前後で高止まりしている。今日は日銀金融政策決定会合の結果発表がある。市場では、政策金利は据え置かれるとの見方が多いが同時に展望リポートも発表されることから、結果の発表待ちで様子見姿勢が強まっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７１８ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS