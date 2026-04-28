開催：2026.4.28

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 2 - 4 [カージナルス]

MLBの試合が28日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカージナルスが対戦した。

パイレーツの先発投手はメイソン・モンゴメリー、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。

1回裏、4番 ライアン・オハーン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 1-0 STL

2回裏、8番 ジェーク・マングム 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 2-0 STL

9回表、9番 ペドロ・パヘス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカージナルス得点 PIT 2-1 STL、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 PIT 2-2 STL、5番 ホセ・フェルミン 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 PIT 2-4 STL

試合は2対4でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのライアン・フェルナンデスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパイレーツのデニス・サンタナで、ここまで2勝2敗2S。カージナルスのソリアーノにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-28 10:32:08 更新