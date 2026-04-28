ミラノ・コルティナ五輪で日本のペアで初の金メダル

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で現役引退会見を開催した。日本列島を感動させた五輪の快挙から約2か月。応援への感謝や、今後の展望を語った。

会見にはテレビカメラ約25台、報道陣100人以上が集結。テレビ局などから贈られた花輪が入口付近に並んだ。2人は木下グループの木下直哉社長とともに登壇。社長から花束を渡され、笑みを浮かべた。三浦は白、木原はグレーのスーツをまとっていた。

会見冒頭、三浦が一言話し始めた途端、木原が涙ぐみ、三浦は思わず「泣かないで」と笑う場面も。木原は「本当にありがとうございました」とハンカチで涙を拭った。

引退までの話し合い、経緯、要因について、三浦は「今シーズンの初めから引退をするかもしれないという気持ちを持ちながら滑っていた。ショートで5位スタートになったときはこのままでは終われないという思いで、あと4年やるか、となった。フリーで出し切れたので五輪が終わった時点で世界選手権の欠場を決め、引退することも決めていた」と明かし、木原も「昨年の5月ごろから今シーズンが最後になるという気持ちだった。五輪が終わった時点で現役が終わりだな、と思っていた」と続けた。

6年間で最も印象的だったこととして、木原は「ミラノ・コルティナ五輪が一番印象に残っている」と明かし、「しっかり準備してきて、個人戦のSPまではしっかりプラン通り進めてこられた。リフトでミスが出てしまって心が乱れてしまったが、みんなの支えで りくちゃんがいなければここまで来られなかった。これが7年の積み重ねなのかな」と、声を震わせながら言葉を紡いだ。

引退を決断し、どんな言葉をかけあうかについて三浦は「団体戦のうちわにもみんなにメッセージを書いた。私から木原さんへの思いが溢れすぎて、書きながら泣いた。その時書いたのは『私と組んでくれてありがとう』。それを見ながら五輪期間中頑張ってこれた。木原さんからのメッセージにも心を支えてもらって。アスリートとしてだけでなく人間としても成長することができた。この7年間はかけがえのない時間」と感謝した。

一方の木原は「2019年、りくちゃんのほうからお話をいただけて、声をかけてもらわなかったら引退していたと思う。りくちゃんとじゃなければここまで来れなかったと思う。いまは感謝しかない。最高のパートナー。本当に感謝しています」と述べた。

りくりゅうは2月のミラノ・コルティナ五輪で、まず団体戦の銀メダル獲得に貢献。個人戦ではショートプログラム（SP）でミスが出て5位と出遅れたが、翌日のフリーで世界歴代最高得点をマークし、日本のペアとして初の五輪金メダルを逆転でつかんだ。3月の世界選手権は出場辞退していた。

2人は今月17日、インスタグラムの共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」などと引退を発表。25日に東京・日本橋で行われた五輪の「応援感謝パレード」では、報道陣の取材に対してプロ転向の意向を明かしていた。

2019年夏にペアを結成。2022年北京五輪の団体戦ではSP、フリーともに自己ベストを更新し、団体初の銀メダル獲得に貢献した。個人戦では、五輪での日本人ペア初入賞となる7位。2022-23年シーズンにはグランプリ（GP）ファイナル、四大陸選手権、世界選手権を同一シーズンに制する「年間グランドスラム」を達成した。昨季も世界選手権で2度目の優勝を果たすなど、日本のペアとして歴史的な快挙を重ねてきた。

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■三浦璃来（みうら・りく）

2001年12月17日生まれの24歳。兵庫県出身。木下グループ所属。2015年にシングルからペアに転向し、2019年に木原とペアを結成する。身長145センチ。

■木原龍一（きはら・りゅういち）

1992年8月22日生まれの33歳。愛知県出身。木下グループ所属。2013年にシングルからペアに転向し、2014年ソチ五輪、2018年平昌五輪に出場。2019年に三浦とペアを結成する。身長175センチ。



（THE ANSWER編集部）