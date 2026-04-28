【写真クイズ】この食材の名前は？　巨木になります

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■タラの芽にそっくり

正解：ハリギリ

難易度：★★★★★

タラの芽よりも美味!?

ハリギリとはウコギ科に属する落葉高木で、「センノキ（栓の木）」とも呼ばれる植物です。

タラノキやコシアブラと同じウコギ科の仲間ですが、それらと比較すると一般的にはあまり馴染みがない植物かもしれません。

その姿は非常に個性的で、若い枝には鋭く太いトゲがびっしりと生えており、これが「針桐（ハリギリ）」という名前の由来にもなっています。

成長すると樹高が20mを超える大木になります。成長したハリギリの木肌はコルク層が発達して深く割れ目が入るため、重厚感のある見た目になります。

日本全国の山野に広く分布していますが、とくに東北地方や北海道などの寒冷地で良質なものが採れることで知られています。

旬の時期は、山菜の王様といわれるタラの芽とほぼ同時期か、あるいはそれよりも少しだけ早い、早春から初夏にかけてです。

具体的には、平地では4月上旬頃から、標高の高い山岳地帯や北国では5月から6月にかけてが最盛期となります。

おもに枝先の若芽（とくに一番芽）が食用とされます。ただし、成長が非常に早いため、食べ頃の時期は1週間程度ときわめて短く、タイミングを逃すとすぐに葉が大きく開いて硬くなり、食用には適さなくなってしまいます。

味の特徴は、野性的な苦味と香りです。同じウコギ科のタラの芽よりも香りが強く、コシアブラよりも苦味が強めです。山菜愛好家の間では、山菜の王様といわれるタラの芽よりも美味と称されることも。

また、芽の根元部分が肉厚で、噛み締めるとモチモチとした弾力と、とろりとした独特の粘り気を感じることができます。この粘り気こそが、ハリギリを山菜の通が好む理由のひとつです。

食べ方については、香りと苦味をダイレクトに楽しめる天ぷらがおすすめです。高温の油で揚げることで、ハリギリのもつ強いアクが和らぎ、独特の香りがよりいっそう引き立ちます。

地域によっては昔から建築材としても重宝されてきました。ハリギリの材は加工しやすく、かつては下駄の材料や家具、楽器の合板などにも使われてきました。

本格的な商業栽培は少なく、流通量は限られています。そのため、スーパーなどで見かける機会は少なく、道の駅や産直市場、山菜専門のネットショップなどで出回ることが多い希少な山菜です。

美味しいハリギリの見分け方

まず芽の開き具合を確認しましょう。食べ頃は、葉がまだ開ききっておらず、筆の先のようにキュッと締まっている状態、あるいは数枚の葉が少しだけ顔をのぞかせている程度のものです。

葉が完全に開いて大きくなってしまったものは、繊維が硬くなって口の中にスジが残りやすく、エグみが強いため避けましょう。

また、芽の根元部分の太さと弾力も要チェックです。ここがふっくらとしていて、指で軽く触れたときにしっかりとした弾力があるものは、ハリギリ特有のモチモチとした食感を楽しむことができます。

逆に、根元が細くしなびているものや、色が茶色く変色して乾燥しているものは、収穫から時間が経過して鮮度が落ちているおそれがあります。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

ハリギリの注目栄養素

まずウコギ科の植物に特有の成分であるサポニンが挙げられます。

これは高麗人参などにも含まれる成分で、優れた抗酸化作用をもっているのが特徴です。体内の活性酸素を除去することで、細胞の老化を防ぎ、免疫力を高める効果が期待できます。とくに春先の体調を崩しやすい時期には、活力を与えてくれる頼もしい存在です。

また、血液中の脂質を調整し、血流をスムーズにする働きも認められています。

独特の強い苦味や香りのもとであるポリフェノールにも注目です。ポリフェノールは抗酸化や抗炎症作用が期待される強力な殺菌作用や抗炎症作用を発揮します。

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