U-15中国「２−０の番狂わせ！」欧州の伝統的なユース大会で大金星「日本でプレーする若手選手」の活躍ぶりを母国メディア報道
ヨーロッパにおける伝統的なユース大会の『イタリアカップ』。今年は計12チームが参加し、唯一の欧州勢以外のU-15中国代表が、２戦目で大会初勝利を挙げた。中国メディア『捜狐』が「２−０の番狂わせ！」と見出しを打った記事で報じている。
１戦目はスロベニアに１−２で敗れた中国は、現地４月27日に２戦目でホスト国のイタリアと対戦。先発メンバーを総入れ替えし、５−４−１の守備的な布陣で臨んだ。
この試合で圧巻のパフォーマンスを見せたのが、清水エスパルスのジュニアユースに所属するシャ・ミンだ。同メディアがその活躍ぶりを伝える。
「試合開始わずか２分後、イタリアのディフェンダーがバックパスを受けた際に滑って転倒。シャ・ミンがボールを奪い、ペナルティエリアに侵入。ドリブル突破からシュートを放ち、U-15代表チームは夢のようなスタートを切った。
その７分後、シャ・ミンは左サイドでボールをコントロールし、ディフェンダーをドリブルでかわしてペナルティエリアに侵入すると、狭い角度から低いシュートをゴールに突き刺した。
日本でプレーするこの若手選手は、開始９分以内に２得点を挙げ、U-15代表チームに２点のリードをもたらした」
迎えた後半、中国はさらに追加点を狙いに行くなか、70分にゴールを割られたが、これはオフサイドの判定で得点は無効に。終盤の相手の猛攻にも粘り強く対応し、そのまま２−０で勝ち切った。
チームを率いる元中国代表のシュウ・カイヒン監督にとって、国際舞台における初勝利。次戦は29日にオーストリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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１戦目はスロベニアに１−２で敗れた中国は、現地４月27日に２戦目でホスト国のイタリアと対戦。先発メンバーを総入れ替えし、５−４−１の守備的な布陣で臨んだ。
「試合開始わずか２分後、イタリアのディフェンダーがバックパスを受けた際に滑って転倒。シャ・ミンがボールを奪い、ペナルティエリアに侵入。ドリブル突破からシュートを放ち、U-15代表チームは夢のようなスタートを切った。
その７分後、シャ・ミンは左サイドでボールをコントロールし、ディフェンダーをドリブルでかわしてペナルティエリアに侵入すると、狭い角度から低いシュートをゴールに突き刺した。
日本でプレーするこの若手選手は、開始９分以内に２得点を挙げ、U-15代表チームに２点のリードをもたらした」
迎えた後半、中国はさらに追加点を狙いに行くなか、70分にゴールを割られたが、これはオフサイドの判定で得点は無効に。終盤の相手の猛攻にも粘り強く対応し、そのまま２−０で勝ち切った。
チームを率いる元中国代表のシュウ・カイヒン監督にとって、国際舞台における初勝利。次戦は29日にオーストリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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